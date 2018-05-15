ماكرون يدين العنف الإسرائيلي ضد المتظاهرين في غزة

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دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال العنف التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين في غزة، وذلك خلال محادثتين عبر الهاتف أجراهما مساء الإثنين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحسب بيان للإليزيه.
كذلك أكّد ماكرون "رفض فرنسا قرار الولايات المتحدة فتح سفارة في القدس".
كما شدد ماكرون وفقًا للإليزيه "على حق الفلسطينيين في السلام والأمن"، مذكّرًا من جهة ثانية "بالتزامه أمن إسرائيل وبالموقف الفرنسي الثابت لصالح حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها".
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون سيتباحث أيضا الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعبّر ماكرون عن "قلق فرنسا العميق من الوضع في غزة والقدس والمدن الفلسطينية"، مبديًا أيضا "أسفه للعدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة (الإثنين)" والذين سقطوا في الأسابيع الأخيرة"، كما "دان أعمال العنف التي قامت بها القوات الإسرائيلية المسلحة ضد المتظاهرين".
وتابع البيان أنّ الرئيس الفرنسي "دعا جميع المسؤولين إلى ضبط النفس وتهدئة التصعيد، وشدد على ضرورة أن تبقى الاحتجاجات في الأيام المقبلة سلمية".
دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال العنف التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين في غزة، وذلك خلال محادثتين عبر الهاتف أجراهما مساء الإثنين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحسب بيان للإليزيه.
كذلك أكّد ماكرون "رفض فرنسا قرار الولايات المتحدة فتح سفارة في القدس".
كما شدد ماكرون وفقًا للإليزيه "على حق الفلسطينيين في السلام والأمن"، مذكّرًا من جهة ثانية "بالتزامه أمن إسرائيل وبالموقف الفرنسي الثابت لصالح حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها".
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون سيتباحث أيضا الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعبّر ماكرون عن "قلق فرنسا العميق من الوضع في غزة والقدس والمدن الفلسطينية"، مبديًا أيضا "أسفه للعدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة (الإثنين)" والذين سقطوا في الأسابيع الأخيرة"، كما "دان أعمال العنف التي قامت بها القوات الإسرائيلية المسلحة ضد المتظاهرين".
وتابع البيان أنّ الرئيس الفرنسي "دعا جميع المسؤولين إلى ضبط النفس وتهدئة التصعيد، وشدد على ضرورة أن تبقى الاحتجاجات في الأيام المقبلة سلمية".
-
00:33كائنات تقود نفسها للموت "جنسيا"!
15 ماي 2018
-
00:20ماكرون يدين العنف الإسرائيلي ضد المتظاهرين في غزة
15 ماي 2018
-
23:47تصريحات كوشنير عن وصاية إسرائيل على القدس تغضب عمّان
14 ماي 2018
-
-
22:38ميلانيا ترامب تخضع لعملية جراحية
14 ماي 2018
-
-
22:27جلمة: تواصل الاحتجاجات وعشرات الإصابات في صفوف الأمنيين والمواطنين
14 ماي 2018
-
22:09أندية أوروبية بقيت في الدرجة الأولى طوال تاريخها..تعرّف إليها
14 ماي 2018
-
21:48رسمي: روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الايطالي
14 ماي 2018
-
21:41تونس تدين عمليات القتل الممنهج واستهداف المسيرات السلمية للفلسطينيين
14 ماي 2018
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-