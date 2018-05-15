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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
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الأولى
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 

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جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 

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كاريكاتير اليوم
15 ماي 2018 السّاعة 01:00
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ماكرون يدين العنف الإسرائيلي ضد المتظاهرين في غزة
15 ماي 2018 السّاعة 00:20
دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال العنف التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين...
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تصريحات كوشنير عن وصاية إسرائيل على القدس تغضب عمّان
14 ماي 2018 السّاعة 23:47
ندد المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، بتصريحات مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير حول وصاية...
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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