جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال

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قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة الإثنين.
ودانت في بيان صادر عنها اليوم قتل جنود الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين على السياج الفاصل.
وقالت: إن هذا العدوان أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات الفلسطينية.
واضافت "نظرا للطريقة العشوائية والخطيرة للهجمات الصهيونية الاخيرة، اتخذت حكومة جنوب افريقيا قرارا باستدعاء السفير سيسا نجومبوان بأثر فوري وحتى اشعار اخر".
وكررت جنوب أفريقيا قولها "أن على القوات المحتلة الانسحاب من قطاع غزة ووضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة في الأراضي الفلسطينية".
قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة الإثنين.
ودانت في بيان صادر عنها اليوم قتل جنود الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين على السياج الفاصل.
وقالت: إن هذا العدوان أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات الفلسطينية.
واضافت "نظرا للطريقة العشوائية والخطيرة للهجمات الصهيونية الاخيرة، اتخذت حكومة جنوب افريقيا قرارا باستدعاء السفير سيسا نجومبوان بأثر فوري وحتى اشعار اخر".
وكررت جنوب أفريقيا قولها "أن على القوات المحتلة الانسحاب من قطاع غزة ووضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة في الأراضي الفلسطينية".
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018