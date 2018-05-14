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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
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الأولى
جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018 | 20:57

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة الإثنين.

ودانت في بيان صادر عنها اليوم قتل جنود الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين على السياج الفاصل.

وقالت: إن هذا العدوان أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات الفلسطينية.

واضافت "نظرا للطريقة العشوائية والخطيرة للهجمات الصهيونية الاخيرة، اتخذت حكومة جنوب افريقيا قرارا باستدعاء السفير سيسا نجومبوان بأثر فوري وحتى اشعار اخر".

وكررت جنوب أفريقيا قولها "أن على القوات المحتلة الانسحاب من قطاع غزة ووضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة في الأراضي الفلسطينية".

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الأولى
جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018 | 20:57

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة الإثنين.

ودانت في بيان صادر عنها اليوم قتل جنود الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين على السياج الفاصل.

وقالت: إن هذا العدوان أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات الفلسطينية.

واضافت "نظرا للطريقة العشوائية والخطيرة للهجمات الصهيونية الاخيرة، اتخذت حكومة جنوب افريقيا قرارا باستدعاء السفير سيسا نجومبوان بأثر فوري وحتى اشعار اخر".

وكررت جنوب أفريقيا قولها "أن على القوات المحتلة الانسحاب من قطاع غزة ووضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة في الأراضي الفلسطينية".

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النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:21
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالنفيضة من القبض على شاب أصيل الجهة بتهمة المشاركة في تزيف عملة...
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جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018 السّاعة 20:57
قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة...
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ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018 السّاعة 20:47
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه حتى...
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المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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