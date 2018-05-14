ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه حتى إذا توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، أمام ليفربول، يوم 26 من الشهر الجاري.

وبحسب ما نشرته صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد استقرت على تدعيم صفوف الفريق بحارس مرمى وظهير أيمن ومهاجم ومدافع، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي نيمار هو المرشح لتدعيم الهجوم بسبب مستواه الرائع، والذي سوف يزيد القوة الهجومية للفريق مع كريستيانو رونالدو.

وأضافت أن ريال مدريد يرغب في تدعيم حراسة المرمى، مع استمرار كيلور نافاس، بضم حارس آخر بدلا من كيكو كاسيا.

وتضم قائمة المرشحين 3 حراس هم أليسون باكير من روما ودافيد دي خيا من مانشستر يونايتد، ويان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، على أن يتم التعاقد مع أحدهم وفقا للإمكانيات الاقتصادية للفريق.

أما بالنسبة للظهير الأيمن، فتقول الصحيفة إن النادي الملكي ينوي ضم ألفارو أودريوزولا، لاعب ريال سوسييداد الذي يتألق مع فريقه هذا الموسم، وانضم للمنتخب الإسباني، ويمتلك شرطا جزائيا قيمته 40 مليون يورو، ويرغب اللاعب في الانتقال إلى الريال.

وأشارت إلى أن قدوم ألفارو من أجل المنافسة مع كارفاخال في الجبهة اليمنى، يعني رحيل المغربي أشرف حكيمي عن الفريق، سواء بصورة نهائية أو بيعه مع خيار إعادة الشراء لمدة عام أو عامين ليحصل على فرصة المشاركة مع فريق آخر.

وبالنسبة لخط الدفاع، أوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ترى أن خيسوس فاييخو يتطور بصورة جيدة لكن إصاباته تقلق الفرنسي زين الدين زيدان، لذلك يرى النادي ضرورة ضم مدافع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفتت إلى أن ريال مدريد يضع كل من ديفيد لويز وكيملنت لينجليت وميلان سكرينيار وكوستاس مونالاس وأليسو رومانيولي، ضمن خياراته لتدعيم الدفاع.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن ريال مدريد مع قدوم الصفقات المذكورة سوف يستغني عن خدمات كيكو كاسيا، وأشرف حكيمي وبورخا مايورال، لكنه لم يحسم موقف الثنائي داني سيبايوس وماركوس يورنتي حتى الآن.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها أن جاريث بيل، سيرحل عن ريال مدريد قبل قدوم نيمار، سواء كان يرغب في البقاء أم يريد المغادرة لأنه لا يوجد مكان له بالبلانكوس في الموسم المقبل.

وكالات