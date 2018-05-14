34طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة

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تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة:
افاد القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة التّواصل والاعلام في تصريح ل"الشروق اون لاين" أنّ كتابة المحكمة الإداريّة تلقّت بتاريخ اليوم الإثنين 14 ماي 2018 أربع وثلاثين 34 طعنا في إطار النّزاع المتعلّق بنتائج الانتخابات البلديّة و قد تعلقت ب22 طعنا مقدّما من قائمات حزبيّة. و 6 طعون مقدّمة من قائمات مستقلّة. و 6 طعون مقدّمة من الغير.
هذا وقد تعهّدت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتونس العاصمة بالطّعون المذكورة طبق أحكام الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم تنقيحه و إتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017
و لاحظ القاضي بوقرة أنّ طور التّحقيق والمرافعة والنّطق بالأحكام والاعلام بها في خصوص الطّعون المنشورة لدى الدّوائر المذكورة سيستمرّ لفترة إحدى عشرة (11) يوما على أقصى تقدير، على أن ينطلق إثر ذلك طور التّقاضي الثّاني أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي سالف الذّكر.
تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة:
افاد القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة التّواصل والاعلام في تصريح ل"الشروق اون لاين" أنّ كتابة المحكمة الإداريّة تلقّت بتاريخ اليوم الإثنين 14 ماي 2018 أربع وثلاثين 34 طعنا في إطار النّزاع المتعلّق بنتائج الانتخابات البلديّة و قد تعلقت ب22 طعنا مقدّما من قائمات حزبيّة. و 6 طعون مقدّمة من قائمات مستقلّة. و 6 طعون مقدّمة من الغير.
هذا وقد تعهّدت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتونس العاصمة بالطّعون المذكورة طبق أحكام الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم تنقيحه و إتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017
و لاحظ القاضي بوقرة أنّ طور التّحقيق والمرافعة والنّطق بالأحكام والاعلام بها في خصوص الطّعون المنشورة لدى الدّوائر المذكورة سيستمرّ لفترة إحدى عشرة (11) يوما على أقصى تقدير، على أن ينطلق إثر ذلك طور التّقاضي الثّاني أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي سالف الذّكر.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018