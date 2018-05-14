34طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة

تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة:

افاد القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة التّواصل والاعلام في تصريح ل"الشروق اون لاين" أنّ كتابة المحكمة الإداريّة تلقّت بتاريخ اليوم الإثنين 14 ماي 2018 أربع وثلاثين 34 طعنا في إطار النّزاع المتعلّق بنتائج الانتخابات البلديّة و قد تعلقت ب22 طعنا مقدّما من قائمات حزبيّة. و 6 طعون مقدّمة من قائمات مستقلّة. و 6 طعون مقدّمة من الغير.

هذا وقد تعهّدت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتونس العاصمة بالطّعون المذكورة طبق أحكام الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم تنقيحه و إتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017

و لاحظ القاضي بوقرة أنّ طور التّحقيق والمرافعة والنّطق بالأحكام والاعلام بها في خصوص الطّعون المنشورة لدى الدّوائر المذكورة سيستمرّ لفترة إحدى عشرة (11) يوما على أقصى تقدير، على أن ينطلق إثر ذلك طور التّقاضي الثّاني أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي سالف الذّكر.