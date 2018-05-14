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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
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الأولى
البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018 | 20:01

أعلن الاتحاد البرازيلي، ومديره الفني تيتي، عن قائمة المنتخب، المشاركة في مونديال روسيا 2018، الذي سينطلق الشهر القادم.

واستدعى المدرب تيتي 23 لاعبًا، سيبدؤون العمل معًا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتجمع الفريق في 21 من الشهر الجاري، لبدء التحضيرات للمشاركة في المونديال.

وسيخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين، أمام كرواتيا والنمسا في الثالث والعاشر من جوان  القادم، وسيلعب المنتخب مباراته الأولى في المونديال أمام سويسرا في السابع عشر من الشهر القادم.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي :

حراسة المرمى : أليسون (روما) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - كاسيو (كورينثيانز)

الدفاع : دانييلو (مان سيتي) - جيروميل (جريميو) - فيلبي لويس (أتلتيكو مدريد) - مارسيلو (ريال مدريد) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ميراندا (إنتر ميلان) - فاجنر (كورنثيانز) - تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان).

الوسط : كاسيميرو (ريال مدريد) - فيرناندينيو (مانشستر سيتي) - فريد (شاختار) - باولينيو (برشلونة) - كوتينيو (برشلونة) - ريناتو أوجستو (بكين جوان) - ويليان (تشيلسي)

الهجوم : دوجلاس كوستا (يوفنتوس) - فيرمينو (ليفربول) - جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) - نيمار (باريس سان جيرمان) - تايسون (شاختار).

 

 

 

المصدر: كووورة
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الأولى
البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018 | 20:01

أعلن الاتحاد البرازيلي، ومديره الفني تيتي، عن قائمة المنتخب، المشاركة في مونديال روسيا 2018، الذي سينطلق الشهر القادم.

واستدعى المدرب تيتي 23 لاعبًا، سيبدؤون العمل معًا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتجمع الفريق في 21 من الشهر الجاري، لبدء التحضيرات للمشاركة في المونديال.

وسيخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين، أمام كرواتيا والنمسا في الثالث والعاشر من جوان  القادم، وسيلعب المنتخب مباراته الأولى في المونديال أمام سويسرا في السابع عشر من الشهر القادم.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي :

حراسة المرمى : أليسون (روما) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - كاسيو (كورينثيانز)

الدفاع : دانييلو (مان سيتي) - جيروميل (جريميو) - فيلبي لويس (أتلتيكو مدريد) - مارسيلو (ريال مدريد) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ميراندا (إنتر ميلان) - فاجنر (كورنثيانز) - تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان).

الوسط : كاسيميرو (ريال مدريد) - فيرناندينيو (مانشستر سيتي) - فريد (شاختار) - باولينيو (برشلونة) - كوتينيو (برشلونة) - ريناتو أوجستو (بكين جوان) - ويليان (تشيلسي)

الهجوم : دوجلاس كوستا (يوفنتوس) - فيرمينو (ليفربول) - جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) - نيمار (باريس سان جيرمان) - تايسون (شاختار).

 

 

 

المصدر: كووورة
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