البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا

-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
أعلن الاتحاد البرازيلي، ومديره الفني تيتي، عن قائمة المنتخب، المشاركة في مونديال روسيا 2018، الذي سينطلق الشهر القادم.
واستدعى المدرب تيتي 23 لاعبًا، سيبدؤون العمل معًا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتجمع الفريق في 21 من الشهر الجاري، لبدء التحضيرات للمشاركة في المونديال.
وسيخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين، أمام كرواتيا والنمسا في الثالث والعاشر من جوان القادم، وسيلعب المنتخب مباراته الأولى في المونديال أمام سويسرا في السابع عشر من الشهر القادم.
وجاءت قائمة البرازيل كالتالي :
حراسة المرمى : أليسون (روما) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - كاسيو (كورينثيانز)
الدفاع : دانييلو (مان سيتي) - جيروميل (جريميو) - فيلبي لويس (أتلتيكو مدريد) - مارسيلو (ريال مدريد) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ميراندا (إنتر ميلان) - فاجنر (كورنثيانز) - تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان).
الوسط : كاسيميرو (ريال مدريد) - فيرناندينيو (مانشستر سيتي) - فريد (شاختار) - باولينيو (برشلونة) - كوتينيو (برشلونة) - ريناتو أوجستو (بكين جوان) - ويليان (تشيلسي)
الهجوم : دوجلاس كوستا (يوفنتوس) - فيرمينو (ليفربول) - جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) - نيمار (باريس سان جيرمان) - تايسون (شاختار).
أعلن الاتحاد البرازيلي، ومديره الفني تيتي، عن قائمة المنتخب، المشاركة في مونديال روسيا 2018، الذي سينطلق الشهر القادم.
واستدعى المدرب تيتي 23 لاعبًا، سيبدؤون العمل معًا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتجمع الفريق في 21 من الشهر الجاري، لبدء التحضيرات للمشاركة في المونديال.
وسيخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين، أمام كرواتيا والنمسا في الثالث والعاشر من جوان القادم، وسيلعب المنتخب مباراته الأولى في المونديال أمام سويسرا في السابع عشر من الشهر القادم.
وجاءت قائمة البرازيل كالتالي :
حراسة المرمى : أليسون (روما) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - كاسيو (كورينثيانز)
الدفاع : دانييلو (مان سيتي) - جيروميل (جريميو) - فيلبي لويس (أتلتيكو مدريد) - مارسيلو (ريال مدريد) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ميراندا (إنتر ميلان) - فاجنر (كورنثيانز) - تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان).
الوسط : كاسيميرو (ريال مدريد) - فيرناندينيو (مانشستر سيتي) - فريد (شاختار) - باولينيو (برشلونة) - كوتينيو (برشلونة) - ريناتو أوجستو (بكين جوان) - ويليان (تشيلسي)
الهجوم : دوجلاس كوستا (يوفنتوس) - فيرمينو (ليفربول) - جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) - نيمار (باريس سان جيرمان) - تايسون (شاختار).
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018