الرحموني وهلول والبرداوي يمثلون تونس في الملتقى الدولي للكاريكاتور بوهران

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

انطلق اليوم الملتقى الدولي الافتراضي للكاريكاتور الصحفي والساخر بوهران الجزائرية ويتواصل الى 30 ماي الجاري ويشرف على تنظيمه الاستاذ نور اليقين فرحاني . هذا ويشارك في هذا الملتقى عدد كبير من الرسامين الكاريكاتوريين من الجزائر ومن عديد دول العالم ويمثل تونس في هذا الملتقى الدولي كل من رسام الشروق رشيد الرحموني وكذلك الرسامة ليليا هلول والرسام اسامة البرداوي.

وتاتي مشاركة رشيد الرحموني في هذا الملتقى بعد ان كان شارك منذ مدة في مهرجان القاهرة للرسم الكاركاتوري الرياضي وهذه المحطة الدولية الثانية له بعد مصر خلال سنة 2018.