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قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي:
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أقوال المديرة العامة لإذاعة شمس اف ام نجوى الرحوي باعتبارها الممثل القانوني للمؤسسة، وذلك لتسجيل تصريحاتها بخصوص الشكاية التي رفعتها ضد المدير العام السابق في شبهة فساد وتلاعب بأموال الإذاعة.
ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات بعض المسؤولين السابقين في المؤسسة وكل من ستكشف عنه الأبحاث.
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قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي:
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أقوال المديرة العامة لإذاعة شمس اف ام نجوى الرحوي باعتبارها الممثل القانوني للمؤسسة، وذلك لتسجيل تصريحاتها بخصوص الشكاية التي رفعتها ضد المدير العام السابق في شبهة فساد وتلاعب بأموال الإذاعة.
ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات بعض المسؤولين السابقين في المؤسسة وكل من ستكشف عنه الأبحاث.
افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018 السّاعة 21:25
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن بنك التعمير في شنغهاي بالصين، افتتح أول فرع مصرفي في العالم، يعتمد على...المزيد >>
النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:21
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالنفيضة من القبض على شاب أصيل الجهة بتهمة المشاركة في تزيف عملة...المزيد >>
جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018 السّاعة 20:57
قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة...المزيد >>
ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018 السّاعة 20:47
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه حتى...المزيد >>
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
النوري الصلحول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...المزيد >>
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