قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"

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الشروق اون لاين – منى البوعزيزي:

استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أقوال المديرة العامة لإذاعة شمس اف ام نجوى الرحوي باعتبارها الممثل القانوني للمؤسسة، وذلك لتسجيل تصريحاتها بخصوص الشكاية التي رفعتها ضد المدير العام السابق في شبهة فساد وتلاعب بأموال الإذاعة.

ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات بعض المسؤولين السابقين في المؤسسة وكل من ستكشف عنه الأبحاث.