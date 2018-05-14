الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 14 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
الأولى
تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018 | 19:30

جندوبة -الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:

 افتتحت اليوم الاثنين 14 ماي 2018 وزارة الداخلية مركزا نموذجيا لقوّات الأمن الداخلي في وهو المركز النموذجي للحرس الوطني بمدينة فرنانة الذي تم تأهيله وتجهيزه في إطار مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس والذي يتم تنفيذه منذ عام 2011 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وتم التدشين بحضور محمد الصادق بوعون والي جندوبة، وسمير بن فرج المدير العام للخدمات المشتركة للحرس الوطني، ودييغو زوريلا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، وكارول ماكوين سفيرة كندا وعددا من ممثلي سفارات المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتونس .

و يأتي هذا التدشين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى  التقريب بين قوّات الأمن والمواطنين وتوفير خدمات ذات جودة عالية، وذلك من خلال ارساء "شرطة الجوار" كمقاربة جديدة للخدمات الأمنية ضمن مراكز أمن نموذجية في مناطق مختلفة من البلاد. 

و يندرج هذا المشروع يندرج في إطار برنامج دعم إصلاح قطاع الأمن الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من اليابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

تقرؤون أيضا
افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018 السّاعة 21:25
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن بنك التعمير في شنغهاي بالصين، افتتح أول فرع مصرفي في العالم، يعتمد على...
المزيد >>
النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:21
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالنفيضة من القبض على شاب أصيل الجهة بتهمة المشاركة في تزيف عملة...
المزيد >>
جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018 السّاعة 20:57
قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة...
المزيد >>
ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018 السّاعة 20:47
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه حتى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018 | 19:30

جندوبة -الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:

 افتتحت اليوم الاثنين 14 ماي 2018 وزارة الداخلية مركزا نموذجيا لقوّات الأمن الداخلي في وهو المركز النموذجي للحرس الوطني بمدينة فرنانة الذي تم تأهيله وتجهيزه في إطار مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس والذي يتم تنفيذه منذ عام 2011 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وتم التدشين بحضور محمد الصادق بوعون والي جندوبة، وسمير بن فرج المدير العام للخدمات المشتركة للحرس الوطني، ودييغو زوريلا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، وكارول ماكوين سفيرة كندا وعددا من ممثلي سفارات المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتونس .

و يأتي هذا التدشين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى  التقريب بين قوّات الأمن والمواطنين وتوفير خدمات ذات جودة عالية، وذلك من خلال ارساء "شرطة الجوار" كمقاربة جديدة للخدمات الأمنية ضمن مراكز أمن نموذجية في مناطق مختلفة من البلاد. 

و يندرج هذا المشروع يندرج في إطار برنامج دعم إصلاح قطاع الأمن الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من اليابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

تقرؤون أيضا
افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018 السّاعة 21:25
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن بنك التعمير في شنغهاي بالصين، افتتح أول فرع مصرفي في العالم، يعتمد على...
المزيد >>
النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:21
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالنفيضة من القبض على شاب أصيل الجهة بتهمة المشاركة في تزيف عملة...
المزيد >>
جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018 السّاعة 20:57
قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة...
المزيد >>
ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018 السّاعة 20:47
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه حتى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿