تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة

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جندوبة -الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:
افتتحت اليوم الاثنين 14 ماي 2018 وزارة الداخلية مركزا نموذجيا لقوّات الأمن الداخلي في وهو المركز النموذجي للحرس الوطني بمدينة فرنانة الذي تم تأهيله وتجهيزه في إطار مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس والذي يتم تنفيذه منذ عام 2011 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وتم التدشين بحضور محمد الصادق بوعون والي جندوبة، وسمير بن فرج المدير العام للخدمات المشتركة للحرس الوطني، ودييغو زوريلا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، وكارول ماكوين سفيرة كندا وعددا من ممثلي سفارات المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتونس .
و يأتي هذا التدشين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التقريب بين قوّات الأمن والمواطنين وتوفير خدمات ذات جودة عالية، وذلك من خلال ارساء "شرطة الجوار" كمقاربة جديدة للخدمات الأمنية ضمن مراكز أمن نموذجية في مناطق مختلفة من البلاد.
و يندرج هذا المشروع يندرج في إطار برنامج دعم إصلاح قطاع الأمن الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من اليابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
جندوبة -الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:
افتتحت اليوم الاثنين 14 ماي 2018 وزارة الداخلية مركزا نموذجيا لقوّات الأمن الداخلي في وهو المركز النموذجي للحرس الوطني بمدينة فرنانة الذي تم تأهيله وتجهيزه في إطار مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس والذي يتم تنفيذه منذ عام 2011 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وتم التدشين بحضور محمد الصادق بوعون والي جندوبة، وسمير بن فرج المدير العام للخدمات المشتركة للحرس الوطني، ودييغو زوريلا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، وكارول ماكوين سفيرة كندا وعددا من ممثلي سفارات المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتونس .
و يأتي هذا التدشين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التقريب بين قوّات الأمن والمواطنين وتوفير خدمات ذات جودة عالية، وذلك من خلال ارساء "شرطة الجوار" كمقاربة جديدة للخدمات الأمنية ضمن مراكز أمن نموذجية في مناطق مختلفة من البلاد.
و يندرج هذا المشروع يندرج في إطار برنامج دعم إصلاح قطاع الأمن الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من اليابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018