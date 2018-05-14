تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة

جندوبة -الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:

افتتحت اليوم الاثنين 14 ماي 2018 وزارة الداخلية مركزا نموذجيا لقوّات الأمن الداخلي في وهو المركز النموذجي للحرس الوطني بمدينة فرنانة الذي تم تأهيله وتجهيزه في إطار مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس والذي يتم تنفيذه منذ عام 2011 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وتم التدشين بحضور محمد الصادق بوعون والي جندوبة، وسمير بن فرج المدير العام للخدمات المشتركة للحرس الوطني، ودييغو زوريلا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، وكارول ماكوين سفيرة كندا وعددا من ممثلي سفارات المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتونس .

و يأتي هذا التدشين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التقريب بين قوّات الأمن والمواطنين وتوفير خدمات ذات جودة عالية، وذلك من خلال ارساء "شرطة الجوار" كمقاربة جديدة للخدمات الأمنية ضمن مراكز أمن نموذجية في مناطق مختلفة من البلاد.

و يندرج هذا المشروع يندرج في إطار برنامج دعم إصلاح قطاع الأمن الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من اليابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.