خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان

الشروق اون لاين – محمد الماطري صميدة:

اكد العالم التونسي محمد الاوسط العياري مخترع منظار الشاهد لرصد الأهلة والعالم بالناسا في اتصال خص به الشروق اون لاين ان الفاتح من شهر رمضان 1439 هجريا سيكون بعد غد الاربعاء الموافق ل16 ماي 2018 . واضاف مخترع منظار الشاهد انه يمكن رصد هلال رمضان غدا الثلاثاء مع غروب الشمس في عدد من دول العام وبذلك سيكون يوم غد الثلاثاء هو اليوم الاخير من شهر شعبان ويوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان .