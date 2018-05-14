خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان

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الشروق اون لاين – محمد الماطري صميدة:
اكد العالم التونسي محمد الاوسط العياري مخترع منظار الشاهد لرصد الأهلة والعالم بالناسا في اتصال خص به الشروق اون لاين ان الفاتح من شهر رمضان 1439 هجريا سيكون بعد غد الاربعاء الموافق ل16 ماي 2018 . واضاف مخترع منظار الشاهد انه يمكن رصد هلال رمضان غدا الثلاثاء مع غروب الشمس في عدد من دول العام وبذلك سيكون يوم غد الثلاثاء هو اليوم الاخير من شهر شعبان ويوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان .
الشروق اون لاين – محمد الماطري صميدة:
اكد العالم التونسي محمد الاوسط العياري مخترع منظار الشاهد لرصد الأهلة والعالم بالناسا في اتصال خص به الشروق اون لاين ان الفاتح من شهر رمضان 1439 هجريا سيكون بعد غد الاربعاء الموافق ل16 ماي 2018 . واضاف مخترع منظار الشاهد انه يمكن رصد هلال رمضان غدا الثلاثاء مع غروب الشمس في عدد من دول العام وبذلك سيكون يوم غد الثلاثاء هو اليوم الاخير من شهر شعبان ويوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان .
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018