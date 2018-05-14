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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان
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الأولى
خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان
14 ماي 2018 | 19:11

الشروق اون لاين – محمد الماطري صميدة:

اكد العالم التونسي محمد الاوسط العياري مخترع منظار الشاهد لرصد الأهلة والعالم بالناسا في اتصال خص به الشروق اون لاين ان الفاتح من شهر رمضان 1439 هجريا  سيكون بعد غد الاربعاء الموافق ل16 ماي 2018 . واضاف مخترع منظار الشاهد  انه يمكن رصد هلال رمضان غدا الثلاثاء مع غروب الشمس في عدد من دول العام وبذلك سيكون يوم غد الثلاثاء هو اليوم الاخير من شهر شعبان ويوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان .

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خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان
14 ماي 2018 | 19:11

الشروق اون لاين – محمد الماطري صميدة:

اكد العالم التونسي محمد الاوسط العياري مخترع منظار الشاهد لرصد الأهلة والعالم بالناسا في اتصال خص به الشروق اون لاين ان الفاتح من شهر رمضان 1439 هجريا  سيكون بعد غد الاربعاء الموافق ل16 ماي 2018 . واضاف مخترع منظار الشاهد  انه يمكن رصد هلال رمضان غدا الثلاثاء مع غروب الشمس في عدد من دول العام وبذلك سيكون يوم غد الثلاثاء هو اليوم الاخير من شهر شعبان ويوم الاربعاء هو الفاتح من شهر رمضان .

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افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018 السّاعة 21:25
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النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:21
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالنفيضة من القبض على شاب أصيل الجهة بتهمة المشاركة في تزيف عملة...
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جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018 السّاعة 20:57
قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة...
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ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018 السّاعة 20:47
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه حتى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
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