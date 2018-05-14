وزير العدل يزور عددا من المحاكم بولاية الكاف و يطّلع على سير العمل بالسجن المدني

-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
أدى وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم زيارة عمل إلى ولاية الكاف، حيث اطّلع على ظروف انطلاق العمل بالمقر الجديد لمحكمة الناحية بتاجروين وتحادث مع السادة القضاة والكتبة العاملين بها. إلى جانب زيارة كل من محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية والإدارة الجهوية للعدل بالكاف.
كما أدى وزير العدل زيارة إلى السجن المدني بالكاف، واطلع على ظروف الإيداع به، فضلا عن الاستماع إلى شواغل إطارات وأعوان هذه الوحدة السجنية.
وفي ختام الزيارة عاين الوزير تقدم أشغال بناء محكمة الناحية وفرع المحكمة العقارية بالكاف والتي تقدر كلفتها ب 4.5 مليون دينار .
أدى وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم زيارة عمل إلى ولاية الكاف، حيث اطّلع على ظروف انطلاق العمل بالمقر الجديد لمحكمة الناحية بتاجروين وتحادث مع السادة القضاة والكتبة العاملين بها. إلى جانب زيارة كل من محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية والإدارة الجهوية للعدل بالكاف.
كما أدى وزير العدل زيارة إلى السجن المدني بالكاف، واطلع على ظروف الإيداع به، فضلا عن الاستماع إلى شواغل إطارات وأعوان هذه الوحدة السجنية.
وفي ختام الزيارة عاين الوزير تقدم أشغال بناء محكمة الناحية وفرع المحكمة العقارية بالكاف والتي تقدر كلفتها ب 4.5 مليون دينار .
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018