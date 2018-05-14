وزير العدل يزور عددا من المحاكم بولاية الكاف و يطّلع على سير العمل بالسجن المدني

أدى وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم زيارة عمل إلى ولاية الكاف، حيث اطّلع على ظروف انطلاق العمل بالمقر الجديد لمحكمة الناحية بتاجروين وتحادث مع السادة القضاة والكتبة العاملين بها. إلى جانب زيارة كل من محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية والإدارة الجهوية للعدل بالكاف.

كما أدى وزير العدل زيارة إلى السجن المدني بالكاف، واطلع على ظروف الإيداع به، فضلا عن الاستماع إلى شواغل إطارات وأعوان هذه الوحدة السجنية.

وفي ختام الزيارة عاين الوزير تقدم أشغال بناء محكمة الناحية وفرع المحكمة العقارية بالكاف والتي تقدر كلفتها ب 4.5 مليون دينار .