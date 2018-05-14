عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس

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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وإضرابا عاما في الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.
وقال الرئيس عباس في كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن السفارة الأمريكية الجديدة هي "بؤرة استيطانية أمريكية" في القدس الشرقية.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن "شعبنا لن يتوقف عن نضاله السلمي الشعبي، وأننا سنستمر في ذلك حتى النصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، مضيفا أن هذه المناسبة أكثر من مناسبة، مناسبة البؤرة الاستيطانية ومناسبة النكبة التي وقعت على شعبنا الفلسطيني".
وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة بنقلها سفارتها إلى القدس "استبعدت نفسها عن العمل السياسي في منطقة الشرق الأوسط واستبعدت نفسها عن الوساطة، وهي لم تعد وسيطا وإذا كان ولا بد فنحن لن نقبل إلا وساطة دولية تأتي من خلال مؤتمر دولي".
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وإضرابا عاما في الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.
وقال الرئيس عباس في كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن السفارة الأمريكية الجديدة هي "بؤرة استيطانية أمريكية" في القدس الشرقية.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن "شعبنا لن يتوقف عن نضاله السلمي الشعبي، وأننا سنستمر في ذلك حتى النصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، مضيفا أن هذه المناسبة أكثر من مناسبة، مناسبة البؤرة الاستيطانية ومناسبة النكبة التي وقعت على شعبنا الفلسطيني".
وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة بنقلها سفارتها إلى القدس "استبعدت نفسها عن العمل السياسي في منطقة الشرق الأوسط واستبعدت نفسها عن الوساطة، وهي لم تعد وسيطا وإذا كان ولا بد فنحن لن نقبل إلا وساطة دولية تأتي من خلال مؤتمر دولي".
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018