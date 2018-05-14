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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
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الأولى
عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018 | 18:07

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وإضرابا عاما في الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس في كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن السفارة الأمريكية الجديدة هي "بؤرة استيطانية أمريكية" في القدس الشرقية.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن "شعبنا لن يتوقف عن نضاله السلمي الشعبي، وأننا سنستمر في ذلك حتى النصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، مضيفا أن هذه المناسبة أكثر من مناسبة، مناسبة البؤرة الاستيطانية ومناسبة النكبة التي وقعت على شعبنا الفلسطيني".

وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة بنقلها سفارتها إلى القدس "استبعدت نفسها عن العمل السياسي في منطقة الشرق الأوسط واستبعدت نفسها عن الوساطة، وهي لم تعد وسيطا وإذا كان ولا بد فنحن لن نقبل إلا وساطة دولية تأتي من خلال مؤتمر دولي".

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الأولى
عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018 | 18:07

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وإضرابا عاما في الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس في كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن السفارة الأمريكية الجديدة هي "بؤرة استيطانية أمريكية" في القدس الشرقية.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن "شعبنا لن يتوقف عن نضاله السلمي الشعبي، وأننا سنستمر في ذلك حتى النصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، مضيفا أن هذه المناسبة أكثر من مناسبة، مناسبة البؤرة الاستيطانية ومناسبة النكبة التي وقعت على شعبنا الفلسطيني".

وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة بنقلها سفارتها إلى القدس "استبعدت نفسها عن العمل السياسي في منطقة الشرق الأوسط واستبعدت نفسها عن الوساطة، وهي لم تعد وسيطا وإذا كان ولا بد فنحن لن نقبل إلا وساطة دولية تأتي من خلال مؤتمر دولي".

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افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018 السّاعة 21:25
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن بنك التعمير في شنغهاي بالصين، افتتح أول فرع مصرفي في العالم، يعتمد على...
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النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:21
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالنفيضة من القبض على شاب أصيل الجهة بتهمة المشاركة في تزيف عملة...
المزيد >>
جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018 السّاعة 20:57
قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة...
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ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018 السّاعة 20:47
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه حتى...
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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