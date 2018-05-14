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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
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وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018 | 17:47

نعت كل من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الدينية ببالغ الحسرة والأسى رحيل الدكتور كمال عمران الذي وافته المنية اليوم الإثنين 14 ماي 2018 .

   ولد الراحل في 18 جانفي 1951 بتونس حيث زاول تعليمه بمعهد باردو. وتحصل على الأستاذية من دار المعلمين العليا بتونس سنة 1973 وعلى المرتبة الأولى في شهادة التبريز سنة 1981. أحرز الفقيد على شهادة الدكتوراه سنة 1994 عن بحثه حول موضوع "الإنسان ومصيره في الفكر العربي الإسلامي الحديث" وكان أستاذ تعليم عالي منذ سنة 1999.

   وللفقيد عدة مؤلفات فكرية وله مشاركات في عديد التظاهرات والملتقيات الفكرية في تونس والخارج. واضطلع الراحل خلال مسيرته المهنية بعديد المهام منها مستشارا لدى وزير التعليم العالي ومديرا للمعهد الأعلى للتوثيق ومديرا عاما للقنوات الإذاعية بتونس ومكلفا بمهمة ومستشارا لدى وزير التربية والتكوين ومديرا عاما لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ووزيرا للشؤون الدينية. وهو كذلك عضو بمجلس أمناء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتونس وبالمجلس التنفيذي لليونسكو.

تقلّد الفقيد الصنف الرابع من وسام التربية والصنف الثالث من وسام الاستحقاق الثقافي. من أعماله الأدبية "الإنسان ومصيره في الفكر العربي الإسلامي الحديث" و"الإبرام والنقض في الثقافة الإسلامية" و"التجديد والتجريب في الثقافة الإسلامية" و"شغاف النص: في تحليل النص الحضاري" و"مذكرات الشابي" و"مداخل إلى الثقافة".

  

  

 

وات
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الأولى
وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018 | 17:47

نعت كل من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الدينية ببالغ الحسرة والأسى رحيل الدكتور كمال عمران الذي وافته المنية اليوم الإثنين 14 ماي 2018 .

   ولد الراحل في 18 جانفي 1951 بتونس حيث زاول تعليمه بمعهد باردو. وتحصل على الأستاذية من دار المعلمين العليا بتونس سنة 1973 وعلى المرتبة الأولى في شهادة التبريز سنة 1981. أحرز الفقيد على شهادة الدكتوراه سنة 1994 عن بحثه حول موضوع "الإنسان ومصيره في الفكر العربي الإسلامي الحديث" وكان أستاذ تعليم عالي منذ سنة 1999.

   وللفقيد عدة مؤلفات فكرية وله مشاركات في عديد التظاهرات والملتقيات الفكرية في تونس والخارج. واضطلع الراحل خلال مسيرته المهنية بعديد المهام منها مستشارا لدى وزير التعليم العالي ومديرا للمعهد الأعلى للتوثيق ومديرا عاما للقنوات الإذاعية بتونس ومكلفا بمهمة ومستشارا لدى وزير التربية والتكوين ومديرا عاما لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ووزيرا للشؤون الدينية. وهو كذلك عضو بمجلس أمناء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتونس وبالمجلس التنفيذي لليونسكو.

تقلّد الفقيد الصنف الرابع من وسام التربية والصنف الثالث من وسام الاستحقاق الثقافي. من أعماله الأدبية "الإنسان ومصيره في الفكر العربي الإسلامي الحديث" و"الإبرام والنقض في الثقافة الإسلامية" و"التجديد والتجريب في الثقافة الإسلامية" و"شغاف النص: في تحليل النص الحضاري" و"مذكرات الشابي" و"مداخل إلى الثقافة".

  

  

 

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