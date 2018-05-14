إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة

المنستير – الشروق اون لاين - المهدي خليفة:

أحال صباح اليوم أعوان الأمن الوطني بمركز صيادة على أنظار حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و 21 سنة صادرة في شانهم برقيات تفتيش لتورطهم في قضايا سرقة من محل تجاري ومحلات سكنية.

كما أوقف أعوان نفس المركز مساء اليوم شابا في الثانية والعشرين من عمره صادرة في شانه برقية تفتيش لفائدة المركز لتورطه في ترويج المخدرات ولفائدة مركز الحرس الوطني بطبلبة لتورطه في السرقة الموصوفة.