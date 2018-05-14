وعد باريسي يمنع رحيل نيمار

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يتواصل الجدل حول مستقبل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ظل تقارير حول اهتمام ريال مدريد بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن توماس توخيل، المدرب القادم لسان جيرمان، قد حصل على وعد من إدارة النادي، بعدم بيع نيمار هذا الصيف.
وكان المدرب الألماني، قد اجتمع مع اللاعب البرازيلي، أمس الأحد، في العاصمة الفرنسية "باريس".
وأبرزت الصحيفة أن توخيل، سيبقى في باريس لعدة أيام، بعد الإعلان رسميًا عن قيادته لسان جيرمان، قبل أن يسافر إلى بلجيكا، لدراسة اللغة الفرنسية في أحد المعاهد.
يتواصل الجدل حول مستقبل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ظل تقارير حول اهتمام ريال مدريد بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن توماس توخيل، المدرب القادم لسان جيرمان، قد حصل على وعد من إدارة النادي، بعدم بيع نيمار هذا الصيف.
وكان المدرب الألماني، قد اجتمع مع اللاعب البرازيلي، أمس الأحد، في العاصمة الفرنسية "باريس".
وأبرزت الصحيفة أن توخيل، سيبقى في باريس لعدة أيام، بعد الإعلان رسميًا عن قيادته لسان جيرمان، قبل أن يسافر إلى بلجيكا، لدراسة اللغة الفرنسية في أحد المعاهد.
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
-
15:47منظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن إضراب عام في الضفة والقطاع
14 ماي 2018
-
15:2929 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018
14 ماي 2018
-
15:10توزر: أصحاب العربات السياحية المجرورة يغلقون الطريق
14 ماي 2018
-
-
14:18القصر- قفصة: هلاك طفل الـ 14ربيعا بصعقة كهربائية
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018