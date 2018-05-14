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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
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الأولى
وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018 | 16:48

يتواصل الجدل حول مستقبل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ظل تقارير حول اهتمام ريال مدريد بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن توماس توخيل، المدرب القادم لسان جيرمان، قد حصل على وعد من إدارة النادي، بعدم بيع نيمار هذا الصيف.

وكان المدرب الألماني، قد اجتمع مع اللاعب البرازيلي، أمس الأحد، في العاصمة الفرنسية "باريس".

وأبرزت الصحيفة أن توخيل، سيبقى في باريس لعدة أيام، بعد الإعلان رسميًا عن قيادته لسان جيرمان، قبل أن يسافر إلى بلجيكا، لدراسة اللغة الفرنسية في أحد المعاهد.

 

المصدر: كووورة
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الأولى
وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018 | 16:48

يتواصل الجدل حول مستقبل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ظل تقارير حول اهتمام ريال مدريد بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن توماس توخيل، المدرب القادم لسان جيرمان، قد حصل على وعد من إدارة النادي، بعدم بيع نيمار هذا الصيف.

وكان المدرب الألماني، قد اجتمع مع اللاعب البرازيلي، أمس الأحد، في العاصمة الفرنسية "باريس".

وأبرزت الصحيفة أن توخيل، سيبقى في باريس لعدة أيام، بعد الإعلان رسميًا عن قيادته لسان جيرمان، قبل أن يسافر إلى بلجيكا، لدراسة اللغة الفرنسية في أحد المعاهد.

 

المصدر: كووورة
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14 ماي 2018 السّاعة 17:09
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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