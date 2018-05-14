وعد باريسي يمنع رحيل نيمار

يتواصل الجدل حول مستقبل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ظل تقارير حول اهتمام ريال مدريد بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن توماس توخيل، المدرب القادم لسان جيرمان، قد حصل على وعد من إدارة النادي، بعدم بيع نيمار هذا الصيف.

وكان المدرب الألماني، قد اجتمع مع اللاعب البرازيلي، أمس الأحد، في العاصمة الفرنسية "باريس".

وأبرزت الصحيفة أن توخيل، سيبقى في باريس لعدة أيام، بعد الإعلان رسميًا عن قيادته لسان جيرمان، قبل أن يسافر إلى بلجيكا، لدراسة اللغة الفرنسية في أحد المعاهد.

المصدر: كووورة