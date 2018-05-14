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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
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خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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الأولى
بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018 | 16:05

قالت وزارة الداخلية في بلاغ له بعد ظهر اليوم ان المركز البحري للحرس الوطني ببنزرت تمكن من ضبط شخص عمره 39 سنة بصدد مسك يد فتاة عمرها 26 سنة وإجبارها على الصعود على متن سيارته.

بجلبهما إلى مقر المركز المذكور والتحري معها تبين أن المعني يتحوز بهاتفه الجوال على صور خاصة  للفتاة ويقوم بابتزازها، كما تم العثور على صور لفتيات أخريات إعترف بابتزازهن مقابل حصوله على مبالغ مالية.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.

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الأولى
بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018 | 16:05

قالت وزارة الداخلية في بلاغ له بعد ظهر اليوم ان المركز البحري للحرس الوطني ببنزرت تمكن من ضبط شخص عمره 39 سنة بصدد مسك يد فتاة عمرها 26 سنة وإجبارها على الصعود على متن سيارته.

بجلبهما إلى مقر المركز المذكور والتحري معها تبين أن المعني يتحوز بهاتفه الجوال على صور خاصة  للفتاة ويقوم بابتزازها، كما تم العثور على صور لفتيات أخريات إعترف بابتزازهن مقابل حصوله على مبالغ مالية.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.

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وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018 السّاعة 17:47
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إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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