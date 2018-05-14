بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز

قالت وزارة الداخلية في بلاغ له بعد ظهر اليوم ان المركز البحري للحرس الوطني ببنزرت تمكن من ضبط شخص عمره 39 سنة بصدد مسك يد فتاة عمرها 26 سنة وإجبارها على الصعود على متن سيارته.

بجلبهما إلى مقر المركز المذكور والتحري معها تبين أن المعني يتحوز بهاتفه الجوال على صور خاصة للفتاة ويقوم بابتزازها، كما تم العثور على صور لفتيات أخريات إعترف بابتزازهن مقابل حصوله على مبالغ مالية.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.