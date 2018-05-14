منظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن إضراب عام في الضفة والقطاع

دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إضراب عام في الضفة الغربية وقطاع غزة غدا الثلاثاء "حدادا" على أرواح عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين على حدود قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله أن المنظمة أعلنت عن "إضراب شامل سيشمل كافة الأراضي الفلسطينية حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم الاثنين في قطاع غزة في مجزرة مروعة ارتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي".