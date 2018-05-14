29 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018

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الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
قرر الاطار الفني للمنتخب الوطني توجيه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في فترة الاستعدادات لمونديال روسيا 2018 على أن يتم الاعلان عن قائمة الـ23 لاعبا الذين سيشاركون في المونديال يوم 4 جوان 2018 .
و قد انطلقت هذه الفترة من التحضيرات يوم الأحد 13 ماي 2018 بتربص بتونس يتواصل إلى يوم 25 ماي موعد السفر إلى البرتغال اين سيجري المنتخب المباراة الدولية ضد المنتخب البرتغالي يوم 28 ماي 2018 بمدينة براغا انطلاقا من الساعة السابعة و 45 مساء بتوقيت تونس . كما أن التحاق اللاعبين بمقر التربص سيكون بصفة متواترة بعد الانتهاء من التزاماتهم مع انديتهم. وفي ما يلي قائمة اللاعبين:
حراس المرمى
- ايمن المثلوثي نادي الباطن السعودي
- معز بن شريفية : الترجي الرياضي التونسي
- معز حسن : نادي شاتورو الفرنسي
- فــاروق بن مصطفى : نادي الشباب السعودي
المدافعون
- حمدي النقاز : نادي الزمالك المصري
- ديلان بــرون : نادي لاقونتواز البلجيكي
- رامي البدوي : النجم الرياضي الساحلي
- يوهان بن علوان : ليستر سيتي الانقليزي
- صيام بن يوسف : قاسيم باشا التركي
- ياسين مرياح : النادي الرياضي الصفاقسي
- بلال المحسني : نادي داندي يونايتد
- خليل شمام : الترجي الرياضي التونسي
- اسامة الحدادي : نادي ديجون الفرنسي
- علي معلول : نادي الأهلي المصري
وسط الميدان
- الياس السخيري : نادي مونبيليه الفرنسي
- محمد امين بن عمر : نادي الأهلي السعودي
- غيلان الشعلالي : الترجي الرياضي التونسي
- كريم لعريبي : نادي شيزينا الايطالي
- الفرجاني ساسي : نادي النصر السعودي
- احمد خليل : النادي الافريقي
- سيف الدين الخــاوي : نادي تروا الفرنسي
- محمد وائل العربي : نادي تور الفرنسي
المهاجمون
- فخرالدين بن يوسف : نادي الاتفاق السعودي
- انيس البدري : الترجي الرياضي التونسي
- بسام الصرارفي : نادي نيس الفرنسي
- أحمد العكايشي : نادي الاتحاد السعودي
- وهبي الخزري : نادي ران الفرنسي
- نعيم السليتي : نادي ديجون الفرنسي
- صابر خليفة : النادي الافريقي
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
قرر الاطار الفني للمنتخب الوطني توجيه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في فترة الاستعدادات لمونديال روسيا 2018 على أن يتم الاعلان عن قائمة الـ23 لاعبا الذين سيشاركون في المونديال يوم 4 جوان 2018 .
و قد انطلقت هذه الفترة من التحضيرات يوم الأحد 13 ماي 2018 بتربص بتونس يتواصل إلى يوم 25 ماي موعد السفر إلى البرتغال اين سيجري المنتخب المباراة الدولية ضد المنتخب البرتغالي يوم 28 ماي 2018 بمدينة براغا انطلاقا من الساعة السابعة و 45 مساء بتوقيت تونس . كما أن التحاق اللاعبين بمقر التربص سيكون بصفة متواترة بعد الانتهاء من التزاماتهم مع انديتهم. وفي ما يلي قائمة اللاعبين:
حراس المرمى
- ايمن المثلوثي نادي الباطن السعودي
- معز بن شريفية : الترجي الرياضي التونسي
- معز حسن : نادي شاتورو الفرنسي
- فــاروق بن مصطفى : نادي الشباب السعودي
المدافعون
- حمدي النقاز : نادي الزمالك المصري
- ديلان بــرون : نادي لاقونتواز البلجيكي
- رامي البدوي : النجم الرياضي الساحلي
- يوهان بن علوان : ليستر سيتي الانقليزي
- صيام بن يوسف : قاسيم باشا التركي
- ياسين مرياح : النادي الرياضي الصفاقسي
- بلال المحسني : نادي داندي يونايتد
- خليل شمام : الترجي الرياضي التونسي
- اسامة الحدادي : نادي ديجون الفرنسي
- علي معلول : نادي الأهلي المصري
وسط الميدان
- الياس السخيري : نادي مونبيليه الفرنسي
- محمد امين بن عمر : نادي الأهلي السعودي
- غيلان الشعلالي : الترجي الرياضي التونسي
- كريم لعريبي : نادي شيزينا الايطالي
- الفرجاني ساسي : نادي النصر السعودي
- احمد خليل : النادي الافريقي
- سيف الدين الخــاوي : نادي تروا الفرنسي
- محمد وائل العربي : نادي تور الفرنسي
المهاجمون
- فخرالدين بن يوسف : نادي الاتفاق السعودي
- انيس البدري : الترجي الرياضي التونسي
- بسام الصرارفي : نادي نيس الفرنسي
- أحمد العكايشي : نادي الاتحاد السعودي
- وهبي الخزري : نادي ران الفرنسي
- نعيم السليتي : نادي ديجون الفرنسي
- صابر خليفة : النادي الافريقي
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
-
15:47منظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن إضراب عام في الضفة والقطاع
14 ماي 2018
-
15:2929 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018
14 ماي 2018
-
15:10توزر: أصحاب العربات السياحية المجرورة يغلقون الطريق
14 ماي 2018
-
-
14:18القصر- قفصة: هلاك طفل الـ 14ربيعا بصعقة كهربائية
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018