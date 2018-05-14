29 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

قرر الاطار الفني للمنتخب الوطني توجيه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في فترة الاستعدادات لمونديال روسيا 2018 على أن يتم الاعلان عن قائمة الـ23 لاعبا الذين سيشاركون في المونديال يوم 4 جوان 2018 .

و قد انطلقت هذه الفترة من التحضيرات يوم الأحد 13 ماي 2018 بتربص بتونس يتواصل إلى يوم 25 ماي موعد السفر إلى البرتغال اين سيجري المنتخب المباراة الدولية ضد المنتخب البرتغالي يوم 28 ماي 2018 بمدينة براغا انطلاقا من الساعة السابعة و 45 مساء بتوقيت تونس . كما أن التحاق اللاعبين بمقر التربص سيكون بصفة متواترة بعد الانتهاء من التزاماتهم مع انديتهم. وفي ما يلي قائمة اللاعبين:

حراس المرمى

- ايمن المثلوثي نادي الباطن السعودي

- معز بن شريفية : الترجي الرياضي التونسي

- معز حسن : نادي شاتورو الفرنسي

- فــاروق بن مصطفى : نادي الشباب السعودي

المدافعون

- حمدي النقاز : نادي الزمالك المصري

- ديلان بــرون : نادي لاقونتواز البلجيكي

- رامي البدوي : النجم الرياضي الساحلي

- يوهان بن علوان : ليستر سيتي الانقليزي

- صيام بن يوسف : قاسيم باشا التركي

- ياسين مرياح : النادي الرياضي الصفاقسي

- بلال المحسني : نادي داندي يونايتد

- خليل شمام : الترجي الرياضي التونسي

- اسامة الحدادي : نادي ديجون الفرنسي

- علي معلول : نادي الأهلي المصري

وسط الميدان

- الياس السخيري : نادي مونبيليه الفرنسي

- محمد امين بن عمر : نادي الأهلي السعودي

- غيلان الشعلالي : الترجي الرياضي التونسي

- كريم لعريبي : نادي شيزينا الايطالي

- الفرجاني ساسي : نادي النصر السعودي

- احمد خليل : النادي الافريقي

- سيف الدين الخــاوي : نادي تروا الفرنسي

- محمد وائل العربي : نادي تور الفرنسي

المهاجمون

- فخرالدين بن يوسف : نادي الاتفاق السعودي

- انيس البدري : الترجي الرياضي التونسي

- بسام الصرارفي : نادي نيس الفرنسي

- أحمد العكايشي : نادي الاتحاد السعودي

- وهبي الخزري : نادي ران الفرنسي

- نعيم السليتي : نادي ديجون الفرنسي

- صابر خليفة : النادي الافريقي