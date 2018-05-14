توزر: أصحاب العربات السياحية المجرورة يغلقون الطريق

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توزر– الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
أغلق أصحاب العربات السياحية المجرورة بتوزر صباح اليوم الاثنين الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية احتجاجا على عدم تفعيل اتفاقية لإدراج عرباتهم داخل المسلك السياحي بالواحة .
أرجع رئيس جمعية العربات السياحية المجرورة صالح العكوري دوافع الاحتجاج إلى عدم تفعيل مخرجات اجتماع الجمعية منذ 15 يوما مع وكالات الأسفار بسوسة بحضور المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة والتي تقضي بتنظيف وتهيئة الجمعية للمسلك السياحي داخل الواحة مقابل إدراج عرباتهم داخله وهو اتفاق قال إنّ جمعيته التزمت به فقامت بتهيئة وتنظيف المسلك إلا أنّه على أرض الواقع لم يتم إدراج العربات السياحية المجرورة داخل المسلك رغم الحركية التي تشهدها السياحة الخارجية بالجهة فيوميا حسب قوله تتوافد على مدينة توزر حوالي 16 حافلة سياحية دون استعمال أية عربة سياحية مجرورة .
وعقد المحتجون إثر فتحهم الطريق جلسة بمقر الولاية لمطالبة السلطة الجهوية بتفعيل برنامج إدراجهم داخل المسلك بالواحة وتمّ خلالها حسب ما أفادنا به الكاتب العام للولاية زياد البكري الاتفاق على عقد جلسة موسعة يوم الخميس المقبل مع كافة الأطراف المتداخلة في القطاع لتفعيل عملية الرقابة والبحث عن كيفية تطبيق مخرجات البرنامج على أرض الواقع .
توزر– الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
أغلق أصحاب العربات السياحية المجرورة بتوزر صباح اليوم الاثنين الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية احتجاجا على عدم تفعيل اتفاقية لإدراج عرباتهم داخل المسلك السياحي بالواحة .
أرجع رئيس جمعية العربات السياحية المجرورة صالح العكوري دوافع الاحتجاج إلى عدم تفعيل مخرجات اجتماع الجمعية منذ 15 يوما مع وكالات الأسفار بسوسة بحضور المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة والتي تقضي بتنظيف وتهيئة الجمعية للمسلك السياحي داخل الواحة مقابل إدراج عرباتهم داخله وهو اتفاق قال إنّ جمعيته التزمت به فقامت بتهيئة وتنظيف المسلك إلا أنّه على أرض الواقع لم يتم إدراج العربات السياحية المجرورة داخل المسلك رغم الحركية التي تشهدها السياحة الخارجية بالجهة فيوميا حسب قوله تتوافد على مدينة توزر حوالي 16 حافلة سياحية دون استعمال أية عربة سياحية مجرورة .
وعقد المحتجون إثر فتحهم الطريق جلسة بمقر الولاية لمطالبة السلطة الجهوية بتفعيل برنامج إدراجهم داخل المسلك بالواحة وتمّ خلالها حسب ما أفادنا به الكاتب العام للولاية زياد البكري الاتفاق على عقد جلسة موسعة يوم الخميس المقبل مع كافة الأطراف المتداخلة في القطاع لتفعيل عملية الرقابة والبحث عن كيفية تطبيق مخرجات البرنامج على أرض الواقع .
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
-
15:47منظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن إضراب عام في الضفة والقطاع
14 ماي 2018
-
15:2929 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018
14 ماي 2018
-
15:10توزر: أصحاب العربات السياحية المجرورة يغلقون الطريق
14 ماي 2018
-
-
14:18القصر- قفصة: هلاك طفل الـ 14ربيعا بصعقة كهربائية
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018