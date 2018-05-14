توزر: أصحاب العربات السياحية المجرورة يغلقون الطريق

توزر– الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

أغلق أصحاب العربات السياحية المجرورة بتوزر صباح اليوم الاثنين الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية احتجاجا على عدم تفعيل اتفاقية لإدراج عرباتهم داخل المسلك السياحي بالواحة .

أرجع رئيس جمعية العربات السياحية المجرورة صالح العكوري دوافع الاحتجاج إلى عدم تفعيل مخرجات اجتماع الجمعية منذ 15 يوما مع وكالات الأسفار بسوسة بحضور المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة والتي تقضي بتنظيف وتهيئة الجمعية للمسلك السياحي داخل الواحة مقابل إدراج عرباتهم داخله وهو اتفاق قال إنّ جمعيته التزمت به فقامت بتهيئة وتنظيف المسلك إلا أنّه على أرض الواقع لم يتم إدراج العربات السياحية المجرورة داخل المسلك رغم الحركية التي تشهدها السياحة الخارجية بالجهة فيوميا حسب قوله تتوافد على مدينة توزر حوالي 16 حافلة سياحية دون استعمال أية عربة سياحية مجرورة .

وعقد المحتجون إثر فتحهم الطريق جلسة بمقر الولاية لمطالبة السلطة الجهوية بتفعيل برنامج إدراجهم داخل المسلك بالواحة وتمّ خلالها حسب ما أفادنا به الكاتب العام للولاية زياد البكري الاتفاق على عقد جلسة موسعة يوم الخميس المقبل مع كافة الأطراف المتداخلة في القطاع لتفعيل عملية الرقابة والبحث عن كيفية تطبيق مخرجات البرنامج على أرض الواقع .