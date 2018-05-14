اتصالات تونس توزع جوائز بقيمة تفوق الـ425 مليونا على الفائزين بمسابقة "مربوحة" (فيديو)

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تونس- الشروق أون لاين- ادريس: نظّمت شركة اتّصالات تونس صباح اليوم حفل توزيع جوائز مسابقة "مربوحة" في نسختها الثانية. وقد أكد رمزي العيادي رئيس مصلحة بإدارة تسويق الهاتف الجوال بـ"اتصالات تونس" أن هذه المسابقة لاقت اقبالا جماهيريا كبيرا لما تخللته من جوائز قيمة فاقت قيمتها الـ425 ألف دينار.
وفي السياق نفسه بين رمزي العيادي أن الجوائز توزعت على حوالي 44 فائزا من كل الجهات حيث فاز 21 شخصا بـ3 آلاف دينار و4 أشخاص بسيارات تتراوح قيمتهم بين 33 ألف دينار و45 ألف دينارو4 فائزين بـ100 ألف (25 ألف دينار لكل منهم).
أما بقية الجوائز فتمثلت في "رحلة الأحلام" الى روسيا لمتابعة مباراتي المنتخب التونسي ضد كل من انقلترا وبلجيكيا.
تونس- الشروق أون لاين- ادريس: نظّمت شركة اتّصالات تونس صباح اليوم حفل توزيع جوائز مسابقة "مربوحة" في نسختها الثانية. وقد أكد رمزي العيادي رئيس مصلحة بإدارة تسويق الهاتف الجوال بـ"اتصالات تونس" أن هذه المسابقة لاقت اقبالا جماهيريا كبيرا لما تخللته من جوائز قيمة فاقت قيمتها الـ425 ألف دينار.
وفي السياق نفسه بين رمزي العيادي أن الجوائز توزعت على حوالي 44 فائزا من كل الجهات حيث فاز 21 شخصا بـ3 آلاف دينار و4 أشخاص بسيارات تتراوح قيمتهم بين 33 ألف دينار و45 ألف دينارو4 فائزين بـ100 ألف (25 ألف دينار لكل منهم).
أما بقية الجوائز فتمثلت في "رحلة الأحلام" الى روسيا لمتابعة مباراتي المنتخب التونسي ضد كل من انقلترا وبلجيكيا.
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
-
15:47منظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن إضراب عام في الضفة والقطاع
14 ماي 2018
-
15:2929 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018
14 ماي 2018
-
15:10توزر: أصحاب العربات السياحية المجرورة يغلقون الطريق
14 ماي 2018
-
-
14:18القصر- قفصة: هلاك طفل الـ 14ربيعا بصعقة كهربائية
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018