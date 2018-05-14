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اتصالات تونس توزع جوائز بقيمة تفوق الـ425 مليونا على الفائزين بمسابقة "مربوحة" (فيديو)
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تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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الأولى
اتصالات تونس توزع جوائز بقيمة تفوق الـ425 مليونا على الفائزين بمسابقة "مربوحة" (فيديو)
14 ماي 2018 | 14:55

تونس- الشروق أون لاين- ادريس: نظّمت شركة اتّصالات تونس صباح اليوم حفل توزيع جوائز مسابقة "مربوحة" في نسختها الثانية. وقد أكد رمزي العيادي رئيس مصلحة بإدارة تسويق الهاتف الجوال بـ"اتصالات تونس" أن هذه المسابقة لاقت اقبالا جماهيريا كبيرا لما تخللته من جوائز قيمة فاقت قيمتها الـ425 ألف دينار.

وفي السياق نفسه بين رمزي العيادي أن الجوائز توزعت على حوالي 44 فائزا من كل الجهات حيث فاز 21 شخصا بـ3 آلاف دينار و4 أشخاص بسيارات تتراوح قيمتهم بين 33 ألف دينار و45 ألف دينارو4 فائزين بـ100 ألف (25 ألف دينار لكل منهم).

أما بقية الجوائز فتمثلت في "رحلة الأحلام" الى روسيا لمتابعة مباراتي المنتخب التونسي ضد كل من انقلترا وبلجيكيا.

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الأولى
اتصالات تونس توزع جوائز بقيمة تفوق الـ425 مليونا على الفائزين بمسابقة "مربوحة" (فيديو)
14 ماي 2018 | 14:55

تونس- الشروق أون لاين- ادريس: نظّمت شركة اتّصالات تونس صباح اليوم حفل توزيع جوائز مسابقة "مربوحة" في نسختها الثانية. وقد أكد رمزي العيادي رئيس مصلحة بإدارة تسويق الهاتف الجوال بـ"اتصالات تونس" أن هذه المسابقة لاقت اقبالا جماهيريا كبيرا لما تخللته من جوائز قيمة فاقت قيمتها الـ425 ألف دينار.

وفي السياق نفسه بين رمزي العيادي أن الجوائز توزعت على حوالي 44 فائزا من كل الجهات حيث فاز 21 شخصا بـ3 آلاف دينار و4 أشخاص بسيارات تتراوح قيمتهم بين 33 ألف دينار و45 ألف دينارو4 فائزين بـ100 ألف (25 ألف دينار لكل منهم).

أما بقية الجوائز فتمثلت في "رحلة الأحلام" الى روسيا لمتابعة مباراتي المنتخب التونسي ضد كل من انقلترا وبلجيكيا.

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وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018 السّاعة 17:47
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وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018 السّاعة 17:29
اعلن وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح ل(وات) أن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة ستشهد، ولاول مرة، استعمال...
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14 ماي 2018 السّاعة 17:09
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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