القصر- قفصة: هلاك طفل الـ 14ربيعا بصعقة كهربائية

قفصة- الشروق اون لاين-عبد الملك زعلاني: جد أمس حادث اليم تمثل في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 14سنة بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء تواجد ه بحضيرة بناء بمنزل قرب مركز البريد ورغم تدخل بعض المواطنين لإنقاذه قبل وصول الحماية المدنية فقد فارق الحياة وحسب شهود عيان فان صورة الحادث تتمثل في ان الضحية كان يعمل بحضيرة بناء بمنزل في الطابق العلوي وبعد ان لامسته اسلاك التيار الكهربائي عالية الضغط التي كانت بجانب المنزل تعرض لصعقة قوية مما ادت الى وفاته على عين المكان رغم محاولات الاسعاف وقد تولت فرقة من الحماية المدنية نقله الى المستشفى الجهوي بقفصة فيما تعهدت احدى الفرق الامنية بالبحث في ملابسات الحادث .