حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية

-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
-
15:47منظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن إضراب عام في الضفة والقطاع
14 ماي 2018
-
15:2929 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018
14 ماي 2018
-
15:10توزر: أصحاب العربات السياحية المجرورة يغلقون الطريق
14 ماي 2018
-
-
14:18القصر- قفصة: هلاك طفل الـ 14ربيعا بصعقة كهربائية
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بحمام سوسة في الإطاحة بثلاثة فتيات أصيلات القيروان تتراوح أعمارهنّ بين 25 و35 سنة مقيمات في منزل على وجه الكراء بجهة حمام سوسة نفذن سلسلة من السرقات للهواتف الجوالة للمواطنين في الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية.
وقد تم ضبط 5 هواتف ذكية لدى هؤلاء الفتيات، وبتحويلهنّ إلى مقر الفرقة المذكورة اعترفن بما نسب إليهنّ وتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهنّ رهن الإيقاف حتى يتم عرضهنّ في الأيام القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهنّ.
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بحمام سوسة في الإطاحة بثلاثة فتيات أصيلات القيروان تتراوح أعمارهنّ بين 25 و35 سنة مقيمات في منزل على وجه الكراء بجهة حمام سوسة نفذن سلسلة من السرقات للهواتف الجوالة للمواطنين في الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية.
وقد تم ضبط 5 هواتف ذكية لدى هؤلاء الفتيات، وبتحويلهنّ إلى مقر الفرقة المذكورة اعترفن بما نسب إليهنّ وتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهنّ رهن الإيقاف حتى يتم عرضهنّ في الأيام القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهنّ.
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
-
15:47منظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن إضراب عام في الضفة والقطاع
14 ماي 2018
-
15:2929 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018
14 ماي 2018
-
15:10توزر: أصحاب العربات السياحية المجرورة يغلقون الطريق
14 ماي 2018
-
-
14:18القصر- قفصة: هلاك طفل الـ 14ربيعا بصعقة كهربائية
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018