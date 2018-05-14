حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بحمام سوسة في الإطاحة بثلاثة فتيات أصيلات القيروان تتراوح أعمارهنّ بين 25 و35 سنة مقيمات في منزل على وجه الكراء بجهة حمام سوسة نفذن سلسلة من السرقات للهواتف الجوالة للمواطنين في الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية.

وقد تم ضبط 5 هواتف ذكية لدى هؤلاء الفتيات، وبتحويلهنّ إلى مقر الفرقة المذكورة اعترفن بما نسب إليهنّ وتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهنّ رهن الإيقاف حتى يتم عرضهنّ في الأيام القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهنّ.