غدا إضراب عام في جلمة

سيدي بوزيد -الشروق اون لاين- قيس: اعلن المجلس المحلي للشغل بجلمة اليوم عن الدخول في اضراب عام احتجاجي غدا الثلاثاء احتجاجا على استعمال القوة المفرطة في ما يتعلق بمشروع بئر السوايبية حسب نص البيان.

وحمل الكاتب العام للمجلس المحلي للشغل مولدي قراوي والي الجهة المسؤولية الكاملة لما انجر عن قرار استعمال القوة العامة وتداعيات ذلك.