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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
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النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
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الأولى
السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018 | 14:03

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: أسفر حادث مرور فظيع صباح اليوم بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 ، عن وفاة سائق و اصابة 10 اخرين بينهم رضيع يبلغ من العمر 15 يوما فيما تعرض طفل عمره سنتين الى ازمة قلبية و هو في حالة  حرجة، و تمثل الحادث في اصطدام شاحنة بسيارة أجرة لواج .و قد تم نقل المصابين الى مستشفى الاغالبة على جناح السرعة لتلقي الاسعافات اللازمة.

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السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
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القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: أسفر حادث مرور فظيع صباح اليوم بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018 | 14:03

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: أسفر حادث مرور فظيع صباح اليوم بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 ، عن وفاة سائق و اصابة 10 اخرين بينهم رضيع يبلغ من العمر 15 يوما فيما تعرض طفل عمره سنتين الى ازمة قلبية و هو في حالة  حرجة، و تمثل الحادث في اصطدام شاحنة بسيارة أجرة لواج .و قد تم نقل المصابين الى مستشفى الاغالبة على جناح السرعة لتلقي الاسعافات اللازمة.

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قال المتحدث الرسمي باسم الصحة الفلسطينية إن 40 شهيدا قد سقطوا بنيران قوات الاحتلال وأصيب أكثر من 1700 آخرين،...
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حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018 السّاعة 14:13
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بحمام سوسة في الإطاحة بثلاثة فتيات أصيلات...
المزيد >>
غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018 السّاعة 14:07
سيدي بوزيد -الشروق اون لاين- قيس: اعلن المجلس المحلي للشغل بجلمة اليوم عن الدخول في اضراب عام احتجاجي غدا...
المزيد >>
السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018 السّاعة 14:03
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: أسفر حادث مرور فظيع صباح اليوم بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
تجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الطبوبي يعتبر تقييم السفير الفرنسي لحكومة الشاهد "وصمة... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 اعتقال القيادي الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الاردني...
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