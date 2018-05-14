السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: أسفر حادث مرور فظيع صباح اليوم بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 ، عن وفاة سائق و اصابة 10 اخرين بينهم رضيع يبلغ من العمر 15 يوما فيما تعرض طفل عمره سنتين الى ازمة قلبية و هو في حالة حرجة، و تمثل الحادث في اصطدام شاحنة بسيارة أجرة لواج .و قد تم نقل المصابين الى مستشفى الاغالبة على جناح السرعة لتلقي الاسعافات اللازمة.