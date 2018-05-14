كمال عمران في ذمّة الله

توفي يوم الاثنين الباحث و الاستاذ الجامعي الدكتور كمال عمران ، و قد ولد الفقيد في 18 جانفي 1951 بتونس حيث زاول تعليمه بمعهد باردو . و تحصل على الاستاذية من دار المعلمين العليا بتونس سنة 1973 وعلى شهادة التبريز سنة 1981 ، كما احرز شهادة الدكتوراه سنة 1994 عن بحثه حول موضوع « الانسان ومصيره في الفكر العربي الاسلامي الحديث » وهوأستاذ تعليم عالي منذ سنة 1999 .

وللفقيد عدة مؤلفات فكرية وله مشاركات في عديد التظاهرات والملتقيات الفكرية في تونس والخارج.

كما اضطلع خلال مسيرته المهنية بعديد المهام منها مستشارا لدى وزير التعليم العالي ومديرا للمعهد الأعلى للتوثيق ومديرا عاما للقنوات الاذاعية بتونس ومكلفا بمهمة ومستشارا لدى وزير التربية والتكوين ومديرا عاما لاذاعة الزيتونة و وزيرا للشؤون الدينية .

كما كان عضوا بالمجلس الاسلامي الأعلى وبالمجلس الأعلى للثقافة وبمجلس أمناء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري وبالمجلس التنفيذي لليونسكو.

و من اخر نشاطات الفقيد تقديمه لبرنامج اسبوعي حضاري على اذاعة تونس الثقافية بعنوان » لمع من الحضارة التونسية « .

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