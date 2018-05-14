كمال عمران في ذمّة الله

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توفي يوم الاثنين الباحث و الاستاذ الجامعي الدكتور كمال عمران ، و قد ولد الفقيد في 18 جانفي 1951 بتونس حيث زاول تعليمه بمعهد باردو . و تحصل على الاستاذية من دار المعلمين العليا بتونس سنة 1973 وعلى شهادة التبريز سنة 1981 ، كما احرز شهادة الدكتوراه سنة 1994 عن بحثه حول موضوع « الانسان ومصيره في الفكر العربي الاسلامي الحديث » وهوأستاذ تعليم عالي منذ سنة 1999 .
وللفقيد عدة مؤلفات فكرية وله مشاركات في عديد التظاهرات والملتقيات الفكرية في تونس والخارج.
كما اضطلع خلال مسيرته المهنية بعديد المهام منها مستشارا لدى وزير التعليم العالي ومديرا للمعهد الأعلى للتوثيق ومديرا عاما للقنوات الاذاعية بتونس ومكلفا بمهمة ومستشارا لدى وزير التربية والتكوين ومديرا عاما لاذاعة الزيتونة و وزيرا للشؤون الدينية .
كما كان عضوا بالمجلس الاسلامي الأعلى وبالمجلس الأعلى للثقافة وبمجلس أمناء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري وبالمجلس التنفيذي لليونسكو.
و من اخر نشاطات الفقيد تقديمه لبرنامج اسبوعي حضاري على اذاعة تونس الثقافية بعنوان » لمع من الحضارة التونسية « .
توفي يوم الاثنين الباحث و الاستاذ الجامعي الدكتور كمال عمران ، و قد ولد الفقيد في 18 جانفي 1951 بتونس حيث زاول تعليمه بمعهد باردو . و تحصل على الاستاذية من دار المعلمين العليا بتونس سنة 1973 وعلى شهادة التبريز سنة 1981 ، كما احرز شهادة الدكتوراه سنة 1994 عن بحثه حول موضوع « الانسان ومصيره في الفكر العربي الاسلامي الحديث » وهوأستاذ تعليم عالي منذ سنة 1999 .
وللفقيد عدة مؤلفات فكرية وله مشاركات في عديد التظاهرات والملتقيات الفكرية في تونس والخارج.
كما اضطلع خلال مسيرته المهنية بعديد المهام منها مستشارا لدى وزير التعليم العالي ومديرا للمعهد الأعلى للتوثيق ومديرا عاما للقنوات الاذاعية بتونس ومكلفا بمهمة ومستشارا لدى وزير التربية والتكوين ومديرا عاما لاذاعة الزيتونة و وزيرا للشؤون الدينية .
كما كان عضوا بالمجلس الاسلامي الأعلى وبالمجلس الأعلى للثقافة وبمجلس أمناء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري وبالمجلس التنفيذي لليونسكو.
و من اخر نشاطات الفقيد تقديمه لبرنامج اسبوعي حضاري على اذاعة تونس الثقافية بعنوان » لمع من الحضارة التونسية « .
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 40 شهيدا فلسطينيا و1700 جريح
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018
-
12:01في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
14 ماي 2018
-
10:50بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
14 ماي 2018
-
10:38سيدي بوزيد: الاعتداء على حارس غابات وإحالته على العناية المركزة
14 ماي 2018
-
10:28اليوم.. اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج
14 ماي 2018
-
10:09الجيش الصهيوني يلقي مناشير ويصيب 12 فلسطينيا بجروح
14 ماي 2018
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018