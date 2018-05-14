السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)

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13 ماي 2018 السّاعة 22:40
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انطلاق المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لأعوان و اطارات العدلية:انتخاب المكتب الوطني واستنكار لتسويف الوزارة
13 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت عشية أمس السبت بالحمامات فعاليات...المزيد >>
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 40 شهيدا فلسطينيا و1700 جريح
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018
-
12:01في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
14 ماي 2018
-
10:50بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
14 ماي 2018
-
10:38سيدي بوزيد: الاعتداء على حارس غابات وإحالته على العناية المركزة
14 ماي 2018
-
10:28اليوم.. اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج
14 ماي 2018
-
10:09الجيش الصهيوني يلقي مناشير ويصيب 12 فلسطينيا بجروح
14 ماي 2018
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018
خالد الحدّادتجربة ومراكمة إيجابيّة
بات من شبه المؤكّد أنّ بلادنا تقطعُ بصفة متدرّجة خطوات متواصلة ومتتالية على درب إنجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي.المزيد >>
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