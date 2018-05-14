اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم

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أكدت تقارير صحافية أن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد التوصل لتسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية التي تتهمه بالتهرب من سداد ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو، قبل مونديال روسيا الذي ينطلق في يونيو المقبل.
وذكرت صحيفة إل كونفيدينسيال، أن "المهاجم البرتغالي وهيئة الضرائب الإسبانية أوشكا على التوصل لاتفاق كي يتجنب اللاعب عقوبة السجن".
وأوضحت الصحيفة أن "الاتفاق سيقضي باعتراف كريستيانو بأربع جرائم ضريبية ودفع قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه بالإضافة إلى غرامة قدرها حوالي 30 مليون يورو".
وفي المقابل، وفقاً لنفس المصدر، سيحصل كريستيانو على حكم أقل من عامين، الأمر الذي سيسمح للاعب بتجنب دخول السجن.
يشار إلى أن العديد من اللاعبين والمدربين، مثل الظهير البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ومدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فعلوا نفس الأمر وتوصلوا لتسويات مع هيئة الضرائب.
أكدت تقارير صحافية أن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد التوصل لتسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية التي تتهمه بالتهرب من سداد ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو، قبل مونديال روسيا الذي ينطلق في يونيو المقبل.
وذكرت صحيفة إل كونفيدينسيال، أن "المهاجم البرتغالي وهيئة الضرائب الإسبانية أوشكا على التوصل لاتفاق كي يتجنب اللاعب عقوبة السجن".
وأوضحت الصحيفة أن "الاتفاق سيقضي باعتراف كريستيانو بأربع جرائم ضريبية ودفع قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه بالإضافة إلى غرامة قدرها حوالي 30 مليون يورو".
وفي المقابل، وفقاً لنفس المصدر، سيحصل كريستيانو على حكم أقل من عامين، الأمر الذي سيسمح للاعب بتجنب دخول السجن.
يشار إلى أن العديد من اللاعبين والمدربين، مثل الظهير البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ومدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فعلوا نفس الأمر وتوصلوا لتسويات مع هيئة الضرائب.
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 40 شهيدا فلسطينيا و1700 جريح
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018
-
12:01في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
14 ماي 2018
-
10:50بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
14 ماي 2018
-
10:38سيدي بوزيد: الاعتداء على حارس غابات وإحالته على العناية المركزة
14 ماي 2018
-
10:28اليوم.. اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج
14 ماي 2018
-
10:09الجيش الصهيوني يلقي مناشير ويصيب 12 فلسطينيا بجروح
14 ماي 2018
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018