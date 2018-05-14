الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة

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قال رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي إنّ "تَقدُم النهضة وخسارة الأحزاب التي تبني خطابها على نقد النهضة دون أن تقدم بديلا سياسيا، دليل على أن الشعب لم يصدق هذا الخطاب، يحاول ظلما وباستغلال الإعلام ربط النهضة بكل ما هو سلبي، الشعب لم يصدق".
واضاف الغنّوشي في حوار مع جريدة "الخبر" الجزائرية اليوم قائلا "إن هذه الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة، نرى أن بعض الحداثيين يعترضون على رئاسة امرأة لبلدية العاصمة، بحكم أنها امرأة، وأنها ليست بَلْدية (أي ليست من عائلات العاصمة القديمة)، وهذا انكشاف فاضح، لكن يزعمون أنهم ديمقراطيون وحداثيون ويدافعون عن المرأة، التزام النهضة بنهجها الإسلامي الديمقراطي الحداثي دفع الآخرين إلى أن يتورطوا في مواقف مخجلة."
وقال الغنّوشي "أنه يتوقع بعض الإعلام التونسي سيعدل من موقفه من النهضة، الذي لديه التزام سيعدل التزامه، والذي عنده عقل ويبحث عن الحقيقة لا يتعالى عن الشعب سيدرك ويحترم إرادة الشعب، وسيرى من هو الحداثي الحقيقي ومن هو الديمقراطي، والحركة من موقف إلى موقف آخر تؤكد التزامها بالديمقراطية وفهمها للإسلام الحداثي، والبعض سيفهم ذلك وسيراجع موقفه، عدا الذين لديهم أجندة محددة، ولكن هناك البعض يعاند ويتخذ العداوة عقيدة ضد النهضة". بحسب تعبيره
الغنّوشي: "لم أتطوع للوساطة بين الجزائر والمغرب" (الخبر الجزائرية)
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي إنّ "تَقدُم النهضة وخسارة الأحزاب التي تبني خطابها على نقد النهضة دون أن تقدم بديلا سياسيا، دليل على أن الشعب لم يصدق هذا الخطاب، يحاول ظلما وباستغلال الإعلام ربط النهضة بكل ما هو سلبي، الشعب لم يصدق".
واضاف الغنّوشي في حوار مع جريدة "الخبر" الجزائرية اليوم قائلا "إن هذه الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة، نرى أن بعض الحداثيين يعترضون على رئاسة امرأة لبلدية العاصمة، بحكم أنها امرأة، وأنها ليست بَلْدية (أي ليست من عائلات العاصمة القديمة)، وهذا انكشاف فاضح، لكن يزعمون أنهم ديمقراطيون وحداثيون ويدافعون عن المرأة، التزام النهضة بنهجها الإسلامي الديمقراطي الحداثي دفع الآخرين إلى أن يتورطوا في مواقف مخجلة."
وقال الغنّوشي "أنه يتوقع بعض الإعلام التونسي سيعدل من موقفه من النهضة، الذي لديه التزام سيعدل التزامه، والذي عنده عقل ويبحث عن الحقيقة لا يتعالى عن الشعب سيدرك ويحترم إرادة الشعب، وسيرى من هو الحداثي الحقيقي ومن هو الديمقراطي، والحركة من موقف إلى موقف آخر تؤكد التزامها بالديمقراطية وفهمها للإسلام الحداثي، والبعض سيفهم ذلك وسيراجع موقفه، عدا الذين لديهم أجندة محددة، ولكن هناك البعض يعاند ويتخذ العداوة عقيدة ضد النهضة". بحسب تعبيره
الغنّوشي: "لم أتطوع للوساطة بين الجزائر والمغرب" (الخبر الجزائرية)
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 40 شهيدا فلسطينيا و1700 جريح
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018
-
12:01في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
14 ماي 2018
-
10:50بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
14 ماي 2018
-
10:38سيدي بوزيد: الاعتداء على حارس غابات وإحالته على العناية المركزة
14 ماي 2018
-
10:28اليوم.. اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج
14 ماي 2018
-
10:09الجيش الصهيوني يلقي مناشير ويصيب 12 فلسطينيا بجروح
14 ماي 2018
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018