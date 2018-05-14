سيدي بوزيد: الاعتداء على حارس غابات وإحالته على العناية المركزة

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: نفذ صباح اليوم اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على تعرض حارس غابات الى الاعتداء بالعنف الشديد ما استوجب اقامته بقسم العناية المركزة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

وافاد المحتجون ان زميلهم واثناء قيامه بواجبه المهني رفقة عدد من زملائه خلال الليلة الفاصلة بين السبت والاحد تفطن الى وجود أشخاص يقومون بالصيد ولاذوا بالفرار ولما قام بحجز وسيلة النقل التي كانت بذمتهم قاموا باعتراضه واعتدوا عليه ما تسبب في اصابته على مستوى الراس اصابة خطيرة تم على أثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطالب المحتجون من كافة السلط بضرورة تتبع الجناة عدليا والتكفل بمصاريف العلاج وتوفير وسائل العمل اللازمة لحراس الغابات خاصة بعد تكرر الاعتداءات عليهم.