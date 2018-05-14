سيدي بوزيد: الاعتداء على حارس غابات وإحالته على العناية المركزة

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سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: نفذ صباح اليوم اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على تعرض حارس غابات الى الاعتداء بالعنف الشديد ما استوجب اقامته بقسم العناية المركزة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
وافاد المحتجون ان زميلهم واثناء قيامه بواجبه المهني رفقة عدد من زملائه خلال الليلة الفاصلة بين السبت والاحد تفطن الى وجود أشخاص يقومون بالصيد ولاذوا بالفرار ولما قام بحجز وسيلة النقل التي كانت بذمتهم قاموا باعتراضه واعتدوا عليه ما تسبب في اصابته على مستوى الراس اصابة خطيرة تم على أثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وطالب المحتجون من كافة السلط بضرورة تتبع الجناة عدليا والتكفل بمصاريف العلاج وتوفير وسائل العمل اللازمة لحراس الغابات خاصة بعد تكرر الاعتداءات عليهم.
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: نفذ صباح اليوم اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على تعرض حارس غابات الى الاعتداء بالعنف الشديد ما استوجب اقامته بقسم العناية المركزة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
وافاد المحتجون ان زميلهم واثناء قيامه بواجبه المهني رفقة عدد من زملائه خلال الليلة الفاصلة بين السبت والاحد تفطن الى وجود أشخاص يقومون بالصيد ولاذوا بالفرار ولما قام بحجز وسيلة النقل التي كانت بذمتهم قاموا باعتراضه واعتدوا عليه ما تسبب في اصابته على مستوى الراس اصابة خطيرة تم على أثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وطالب المحتجون من كافة السلط بضرورة تتبع الجناة عدليا والتكفل بمصاريف العلاج وتوفير وسائل العمل اللازمة لحراس الغابات خاصة بعد تكرر الاعتداءات عليهم.
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 40 شهيدا فلسطينيا و1700 جريح
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018
-
12:01في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
14 ماي 2018
-
10:50بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
14 ماي 2018
-
10:38سيدي بوزيد: الاعتداء على حارس غابات وإحالته على العناية المركزة
14 ماي 2018
-
10:28اليوم.. اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج
14 ماي 2018
-
10:09الجيش الصهيوني يلقي مناشير ويصيب 12 فلسطينيا بجروح
14 ماي 2018
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018