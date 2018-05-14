اليوم.. اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تجتمع اليوم الاثنين 14 ماي 2018، الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لبحث أولويات الوثيقة في نسختها الثانية والاقتراب من الحسم في مقترحات وثيقة قرطاج 2 عبر تحديد أولويات عمل الحكومة.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو من الموقعين على وثيقة قرطاج تمسك بمطلبه ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة.