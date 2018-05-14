الجيش الصهيوني يلقي مناشير ويصيب 12 فلسطينيا بجروح

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08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
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اندلعت صباح اليوم الاثنين 14 ماي 2018، مواجهات على الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينيًا بجروح، تزامنا مع إلقاء جيش الاحتلال مناشير تحذيرية بالطائرات، قبيل الانطلاق الفعلي لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة نحو 12 فلسطينيا بجروح جراء الاعيرة النارية التي يطلقها الجيش الصهيوني على الحشود التي تنقلت للتعبير عن رفضها نقل السفارة.
كما تجمع الآلاف من الفلسطينيين في مناطق مختلفة على طول الحدود، وحاول عدد منهم الاقتراب من السياج الأمني، وفق 'فرنس برس'.
كما استبق الجيش الصهيوني اقتراب الحشود من السياج الأمني، بإلقاء منشورات تحذيرية وأطلق الغاز المسيل للدموع على قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين محذرا الفلسطينيين من الاقتراب من الحدود.
ودخلت مدن ومحافظات قطاع غزة، في إضراب شامل اليوم، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس.
اندلعت صباح اليوم الاثنين 14 ماي 2018، مواجهات على الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينيًا بجروح، تزامنا مع إلقاء جيش الاحتلال مناشير تحذيرية بالطائرات، قبيل الانطلاق الفعلي لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة نحو 12 فلسطينيا بجروح جراء الاعيرة النارية التي يطلقها الجيش الصهيوني على الحشود التي تنقلت للتعبير عن رفضها نقل السفارة.
كما تجمع الآلاف من الفلسطينيين في مناطق مختلفة على طول الحدود، وحاول عدد منهم الاقتراب من السياج الأمني، وفق 'فرنس برس'.
كما استبق الجيش الصهيوني اقتراب الحشود من السياج الأمني، بإلقاء منشورات تحذيرية وأطلق الغاز المسيل للدموع على قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين محذرا الفلسطينيين من الاقتراب من الحدود.
ودخلت مدن ومحافظات قطاع غزة، في إضراب شامل اليوم، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس.
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 40 شهيدا فلسطينيا و1700 جريح
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018
-
12:01في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
14 ماي 2018
-
10:50بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
14 ماي 2018
-
10:38سيدي بوزيد: الاعتداء على حارس غابات وإحالته على العناية المركزة
14 ماي 2018
-
10:28اليوم.. اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج
14 ماي 2018
-
10:09الجيش الصهيوني يلقي مناشير ويصيب 12 فلسطينيا بجروح
14 ماي 2018
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018