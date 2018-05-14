الجيش الصهيوني يلقي مناشير ويصيب 12 فلسطينيا بجروح

اندلعت صباح اليوم الاثنين 14 ماي 2018، مواجهات على الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينيًا بجروح، تزامنا مع إلقاء جيش الاحتلال مناشير تحذيرية بالطائرات، قبيل الانطلاق الفعلي لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة نحو 12 فلسطينيا بجروح جراء الاعيرة النارية التي يطلقها الجيش الصهيوني على الحشود التي تنقلت للتعبير عن رفضها نقل السفارة.

كما تجمع الآلاف من الفلسطينيين في مناطق مختلفة على طول الحدود، وحاول عدد منهم الاقتراب من السياج الأمني، وفق 'فرنس برس'.

كما استبق الجيش الصهيوني اقتراب الحشود من السياج الأمني، بإلقاء منشورات تحذيرية وأطلق الغاز المسيل للدموع على قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين محذرا الفلسطينيين من الاقتراب من الحدود.

ودخلت مدن ومحافظات قطاع غزة، في إضراب شامل اليوم، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس.