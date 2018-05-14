أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر

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تكون السماء اليوم الاثنين مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا المناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
ويكون البحر شديد الإضطراب فمتموج بشمال وشرق تونس وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحليّة وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب أما التوقعات الجوية ليوم غد الثلاثاء، فتشير إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط والجنوب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب : قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل وتتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات والمناطق الساحليّة وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.
تكون السماء اليوم الاثنين مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا المناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
ويكون البحر شديد الإضطراب فمتموج بشمال وشرق تونس وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحليّة وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب أما التوقعات الجوية ليوم غد الثلاثاء، فتشير إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط والجنوب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب : قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل وتتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات والمناطق الساحليّة وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 40 شهيدا فلسطينيا و1700 جريح
14 ماي 2018
-
14:13حمام سوسة: القبض على 3 فتيات احترفن السرقة في الأسواق الاسبوعية
14 ماي 2018
-
14:07غدا إضراب عام في جلمة
14 ماي 2018
-
14:03السبيخة: حادث مرور يودي بحياة سائق.. وجرح 10 آخرين
14 ماي 2018
-
13:56كرشيد: "ملك الدولة الفلاحي ليس للبيع والفلاح التونسي اولي بأرضه"
14 ماي 2018
-
13:18كمال عمران في ذمّة الله
14 ماي 2018
-
12:58السبسي: "لا بدّ من تنازلات كي نقترب من بعضنا" (فيديو)
14 ماي 2018
-
12:55اتهام كريستيانو رونالدو بارتكاب 4 جرائم
14 ماي 2018
-
12:08الغنّوشي: الانتخابات كشفت زيف بعض من يزعمون الحداثة
14 ماي 2018
-
12:01في عيد الرعاة: القصرين تتحدى «الألغام»... بـ «الأنغام»
14 ماي 2018
-
10:50بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
14 ماي 2018
-
10:38سيدي بوزيد: الاعتداء على حارس غابات وإحالته على العناية المركزة
14 ماي 2018
-
10:28اليوم.. اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج
14 ماي 2018
-
10:09الجيش الصهيوني يلقي مناشير ويصيب 12 فلسطينيا بجروح
14 ماي 2018
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018