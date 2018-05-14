أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر

تكون السماء اليوم الاثنين مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا المناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

ويكون البحر شديد الإضطراب فمتموج بشمال وشرق تونس وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحليّة وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب أما التوقعات الجوية ليوم غد الثلاثاء، فتشير إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط والجنوب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب : قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل وتتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات والمناطق الساحليّة وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.