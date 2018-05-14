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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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لتسوية وضعيته مع الضرائب .. اتفاق يقضي باعتراف رونالدو بارتكاب 4 جرائم
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كرة القدم
لتسوية وضعيته مع الضرائب .. اتفاق يقضي باعتراف رونالدو بارتكاب 4 جرائم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

أكدت تقارير صحافية أن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد التوصل لتسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية التي تتهمه بالتهرب من سداد ضرائب بقيمة 14.7 مليون أورو، قبل مونديال روسيا الذي ينطلق في جوان المقبل. وذكرت صحيفة "إل كونفيدينسيال"، أن "المهاجم البرتغالي وهيئة الضرائب الإسبانية أوشكا على التوصل لاتفاق حتى يتجنب اللاعب عقوبة السجن". وأوضحت الصحيفة أن "الاتفاق سيقضي باعتراف كريستيانو بأربع جرائم ضريبية ودفع قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه بالإضافة إلى غرامة قدرها حوالي 30 مليون أورو". وفي المقابل، ووفقا لنفس المصدر، سيحصل كريستيانو على حكم أقل من عامين، الأمر الذي سيسمح للاعب بتجنب دخول السجن. يشار إلى أن العديد من اللاعبين والمدربين، مثل الظهير البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ومدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فعلوا نفس الأمر وتوصلوا لتسويات مع هيئة الضرائب.

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كرة القدم
لتسوية وضعيته مع الضرائب .. اتفاق يقضي باعتراف رونالدو بارتكاب 4 جرائم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

أكدت تقارير صحافية أن نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد التوصل لتسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية التي تتهمه بالتهرب من سداد ضرائب بقيمة 14.7 مليون أورو، قبل مونديال روسيا الذي ينطلق في جوان المقبل. وذكرت صحيفة "إل كونفيدينسيال"، أن "المهاجم البرتغالي وهيئة الضرائب الإسبانية أوشكا على التوصل لاتفاق حتى يتجنب اللاعب عقوبة السجن". وأوضحت الصحيفة أن "الاتفاق سيقضي باعتراف كريستيانو بأربع جرائم ضريبية ودفع قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه بالإضافة إلى غرامة قدرها حوالي 30 مليون أورو". وفي المقابل، ووفقا لنفس المصدر، سيحصل كريستيانو على حكم أقل من عامين، الأمر الذي سيسمح للاعب بتجنب دخول السجن. يشار إلى أن العديد من اللاعبين والمدربين، مثل الظهير البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ومدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فعلوا نفس الأمر وتوصلوا لتسويات مع هيئة الضرائب.

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