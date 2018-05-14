سجل في شباك 17 فريقا .. صلاح أفضل هداف في تاريخ البطولة الانقليزية

بات المصري محمد صلاح أفضل هداف في 38 مرحلة في تاريخ الدوري الانقليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله الهدف الـ 32 له هذا الموسم عندما منح التقدم لفريقه في مرمى ضيفه برايتون امس الاحد في المرحلة الثامنة والثلاثين والاخيرة. ودخل صلاح مباراة امس على ملعب أنفيلد رود برصيد 31 هدفا متساويا مع ألن شيرر (بلاكبيرن روفرز موسم 1995 - 1996)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد 2007 - 2008)، والأوروغوياني لويس سواريز (ليفربول 2013 - 2014). واحتاج الدولي المصري الى 26 دقيقة لتسجيل هدفه الـ 32 والانفراد بالرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم من 38 مرحلة. أما الرقم القياسي المطلق فهو 34 هدفا، ويتشاركه شيرر (نيوكاسل 1993 - 1994) وأندي كول (مانشستر يونايتد 1993 - 1994)، الا ان الموسم كان يتألف في حينه من 42 مباراة بدلا من 38 حاليا. كما بات صلاح اول لاعب يهز شباك 17 فريقا مختلفا في موسم واحد في الدوري الانقليزي الممتاز. ورفع صلاح رصيده من الاهداف الى 44 هدفا في 51 مباراة في مختلف المسابقات.