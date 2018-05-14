سجل في شباك 17 فريقا .. صلاح أفضل هداف في تاريخ البطولة الانقليزية

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بات المصري محمد صلاح أفضل هداف في 38 مرحلة في تاريخ الدوري الانقليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله الهدف الـ 32 له هذا الموسم عندما منح التقدم لفريقه في مرمى ضيفه برايتون امس الاحد في المرحلة الثامنة والثلاثين والاخيرة. ودخل صلاح مباراة امس على ملعب أنفيلد رود برصيد 31 هدفا متساويا مع ألن شيرر (بلاكبيرن روفرز موسم 1995 - 1996)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد 2007 - 2008)، والأوروغوياني لويس سواريز (ليفربول 2013 - 2014). واحتاج الدولي المصري الى 26 دقيقة لتسجيل هدفه الـ 32 والانفراد بالرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم من 38 مرحلة. أما الرقم القياسي المطلق فهو 34 هدفا، ويتشاركه شيرر (نيوكاسل 1993 - 1994) وأندي كول (مانشستر يونايتد 1993 - 1994)، الا ان الموسم كان يتألف في حينه من 42 مباراة بدلا من 38 حاليا. كما بات صلاح اول لاعب يهز شباك 17 فريقا مختلفا في موسم واحد في الدوري الانقليزي الممتاز. ورفع صلاح رصيده من الاهداف الى 44 هدفا في 51 مباراة في مختلف المسابقات.
بات المصري محمد صلاح أفضل هداف في 38 مرحلة في تاريخ الدوري الانقليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله الهدف الـ 32 له هذا الموسم عندما منح التقدم لفريقه في مرمى ضيفه برايتون امس الاحد في المرحلة الثامنة والثلاثين والاخيرة. ودخل صلاح مباراة امس على ملعب أنفيلد رود برصيد 31 هدفا متساويا مع ألن شيرر (بلاكبيرن روفرز موسم 1995 - 1996)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد 2007 - 2008)، والأوروغوياني لويس سواريز (ليفربول 2013 - 2014). واحتاج الدولي المصري الى 26 دقيقة لتسجيل هدفه الـ 32 والانفراد بالرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم من 38 مرحلة. أما الرقم القياسي المطلق فهو 34 هدفا، ويتشاركه شيرر (نيوكاسل 1993 - 1994) وأندي كول (مانشستر يونايتد 1993 - 1994)، الا ان الموسم كان يتألف في حينه من 42 مباراة بدلا من 38 حاليا. كما بات صلاح اول لاعب يهز شباك 17 فريقا مختلفا في موسم واحد في الدوري الانقليزي الممتاز. ورفع صلاح رصيده من الاهداف الى 44 هدفا في 51 مباراة في مختلف المسابقات.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018