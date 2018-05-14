لأول مرة في تاريخه.. هامبورغ في الدرجة الثانية الألمانية والجماهير تشعل الملعب

هبط هامبورغ بطل أوروبا السابق من دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه رغم فوزه 2 - 1 على بروسيا مونشنغلادباخ. وترك هامبورغ، الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ الدوري منذ انطلاقه في 1963، جماهيره الحزينة تبكي مع الحاجة إلى إعادة ضبط الساعة التاريخية بالملعب التي كانت تشير إلى استمراره في دوري الأضواء عند 54 عاما و260 يوما. وأنهى النادي الواقع مقره في شمال البلاد، والتي توقفت مباراته أمام مونشنغلادباخ لمدة 15 دقيقة بسبب أعمال شغب جماهيره التي ألقت بالألعاب النارية على أرض الملعب، في المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة متأخرا بنقطتين عن فولفسبورغ الذي فاز 4 - 1 على كولونيا ليخوض ملحق الهبوط أمام هولستين كيل من الدرجة الثانية. وقال بيرند هوفمان رئيس هامبورغ ”هذه لحظة مؤلمة لهامبورغ. النادي فقد أحد الأمور المميزة فيه. وسينضم هامبورغ بطل المانيا ست مرات وأوروبا في 1983 إلى كولونيا في الدرجة الثانية في الموسم المقبل. وقال اوفه زيلر أحد أبرز لاعبي هامبورغ عبر التاريخ وأول لاعب بارز في المانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية "لا اتخيل هامبورغ دون دوري الدرجة الأولى الالماني. لم اعتقد أنني سأشاهد هبوط هامبورغ في حياتي". وأضاف "سأشاهد مباريات الدرجة الثانية واعتقد أن هامبورغ سيعود مرة أخرى".