لأول مرة في تاريخه.. هامبورغ في الدرجة الثانية الألمانية والجماهير تشعل الملعب

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هبط هامبورغ بطل أوروبا السابق من دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه رغم فوزه 2 - 1 على بروسيا مونشنغلادباخ. وترك هامبورغ، الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ الدوري منذ انطلاقه في 1963، جماهيره الحزينة تبكي مع الحاجة إلى إعادة ضبط الساعة التاريخية بالملعب التي كانت تشير إلى استمراره في دوري الأضواء عند 54 عاما و260 يوما. وأنهى النادي الواقع مقره في شمال البلاد، والتي توقفت مباراته أمام مونشنغلادباخ لمدة 15 دقيقة بسبب أعمال شغب جماهيره التي ألقت بالألعاب النارية على أرض الملعب، في المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة متأخرا بنقطتين عن فولفسبورغ الذي فاز 4 - 1 على كولونيا ليخوض ملحق الهبوط أمام هولستين كيل من الدرجة الثانية. وقال بيرند هوفمان رئيس هامبورغ ”هذه لحظة مؤلمة لهامبورغ. النادي فقد أحد الأمور المميزة فيه. وسينضم هامبورغ بطل المانيا ست مرات وأوروبا في 1983 إلى كولونيا في الدرجة الثانية في الموسم المقبل. وقال اوفه زيلر أحد أبرز لاعبي هامبورغ عبر التاريخ وأول لاعب بارز في المانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية "لا اتخيل هامبورغ دون دوري الدرجة الأولى الالماني. لم اعتقد أنني سأشاهد هبوط هامبورغ في حياتي". وأضاف "سأشاهد مباريات الدرجة الثانية واعتقد أن هامبورغ سيعود مرة أخرى".
هبط هامبورغ بطل أوروبا السابق من دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه رغم فوزه 2 - 1 على بروسيا مونشنغلادباخ. وترك هامبورغ، الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ الدوري منذ انطلاقه في 1963، جماهيره الحزينة تبكي مع الحاجة إلى إعادة ضبط الساعة التاريخية بالملعب التي كانت تشير إلى استمراره في دوري الأضواء عند 54 عاما و260 يوما. وأنهى النادي الواقع مقره في شمال البلاد، والتي توقفت مباراته أمام مونشنغلادباخ لمدة 15 دقيقة بسبب أعمال شغب جماهيره التي ألقت بالألعاب النارية على أرض الملعب، في المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة متأخرا بنقطتين عن فولفسبورغ الذي فاز 4 - 1 على كولونيا ليخوض ملحق الهبوط أمام هولستين كيل من الدرجة الثانية. وقال بيرند هوفمان رئيس هامبورغ ”هذه لحظة مؤلمة لهامبورغ. النادي فقد أحد الأمور المميزة فيه. وسينضم هامبورغ بطل المانيا ست مرات وأوروبا في 1983 إلى كولونيا في الدرجة الثانية في الموسم المقبل. وقال اوفه زيلر أحد أبرز لاعبي هامبورغ عبر التاريخ وأول لاعب بارز في المانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية "لا اتخيل هامبورغ دون دوري الدرجة الأولى الالماني. لم اعتقد أنني سأشاهد هبوط هامبورغ في حياتي". وأضاف "سأشاهد مباريات الدرجة الثانية واعتقد أن هامبورغ سيعود مرة أخرى".
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018