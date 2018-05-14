عيوننا عليهم .. العكايشي يتوج بكأس الملك والسخيري يواصل التألق

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توج المهاجم أحمد العكايشي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع فريقه اتحاد جدة، وذلك بعد فوزه في الحصص الإضافية على نادي الفيصلي ب3 أهداف لواحد، وشارك العكايشي اساسيا في النهائي قبل ان يتم تغييره في الدقيقة 79.
مردود متميز للسخيري والخزري يواصل الغياب
واصل اللاعب الياس السخيري تألقه في البطولة الفرنسية وكان اول امس ثاني افضل لاعب في تشكيلة مونبيليه التي تعادلت مع تروا 1 - 1، بعد ان تحصل على عدد 8 من 10، وقد مردودا متميزا طوال المباراة، من جانبه انقاد المدافع اسامة الحدادي ونعيم السليتي الى الهزيمة امام ليل بهدفين لواحد وشارك اللاعبان في مباراة كاملة مع فريقهما ديجون. في المقابل انضم اللاعب بسام الصرارفي الى تشكيلة نادي نيس في الدقيقة 79 وفاز فريقه على كون برباعية لواحد. كما واصل اللاعب وهبي الخزري الغياب عن تشكيلة فريقه ران الفائز على البطل باريس سان جرمان بثنائية نظيفة، ويذكر ان الخزري تعرض الى اصابة الاسبوع الماضي لكنها لن تمنعه من المشاركة في المونديال مع المنتخب الوطني. وفي الدرجة الثانية الايطالية خاض كريم العريبي مباراة كاملة مع فريقه تشيزينا ام بالارمو وانتهت بالتعادل السلبي.
توج المهاجم أحمد العكايشي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع فريقه اتحاد جدة، وذلك بعد فوزه في الحصص الإضافية على نادي الفيصلي ب3 أهداف لواحد، وشارك العكايشي اساسيا في النهائي قبل ان يتم تغييره في الدقيقة 79.
مردود متميز للسخيري والخزري يواصل الغياب
واصل اللاعب الياس السخيري تألقه في البطولة الفرنسية وكان اول امس ثاني افضل لاعب في تشكيلة مونبيليه التي تعادلت مع تروا 1 - 1، بعد ان تحصل على عدد 8 من 10، وقد مردودا متميزا طوال المباراة، من جانبه انقاد المدافع اسامة الحدادي ونعيم السليتي الى الهزيمة امام ليل بهدفين لواحد وشارك اللاعبان في مباراة كاملة مع فريقهما ديجون. في المقابل انضم اللاعب بسام الصرارفي الى تشكيلة نادي نيس في الدقيقة 79 وفاز فريقه على كون برباعية لواحد. كما واصل اللاعب وهبي الخزري الغياب عن تشكيلة فريقه ران الفائز على البطل باريس سان جرمان بثنائية نظيفة، ويذكر ان الخزري تعرض الى اصابة الاسبوع الماضي لكنها لن تمنعه من المشاركة في المونديال مع المنتخب الوطني. وفي الدرجة الثانية الايطالية خاض كريم العريبي مباراة كاملة مع فريقه تشيزينا ام بالارمو وانتهت بالتعادل السلبي.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018