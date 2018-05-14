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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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عيوننا عليهم .. العكايشي يتوج بكأس الملك والسخيري يواصل التألق
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كرة القدم
عيوننا عليهم .. العكايشي يتوج بكأس الملك والسخيري يواصل التألق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

توج المهاجم أحمد العكايشي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع فريقه اتحاد جدة، وذلك بعد فوزه في الحصص الإضافية على نادي الفيصلي ب3 أهداف لواحد، وشارك العكايشي اساسيا في النهائي قبل ان يتم تغييره في الدقيقة 79.
مردود متميز للسخيري والخزري يواصل الغياب
واصل اللاعب الياس السخيري تألقه في البطولة الفرنسية وكان اول امس ثاني افضل لاعب في تشكيلة مونبيليه التي تعادلت مع تروا 1 - 1، بعد ان تحصل على عدد 8 من 10، وقد مردودا متميزا طوال المباراة، من جانبه انقاد المدافع اسامة الحدادي ونعيم السليتي الى الهزيمة امام ليل بهدفين لواحد وشارك اللاعبان في مباراة كاملة مع فريقهما ديجون. في المقابل انضم اللاعب بسام الصرارفي الى تشكيلة نادي نيس في الدقيقة 79 وفاز فريقه على كون برباعية لواحد. كما واصل اللاعب وهبي الخزري الغياب عن تشكيلة فريقه ران الفائز على البطل باريس سان جرمان بثنائية نظيفة، ويذكر ان الخزري تعرض الى اصابة الاسبوع الماضي لكنها لن تمنعه من المشاركة في المونديال مع المنتخب الوطني. وفي الدرجة الثانية الايطالية خاض كريم العريبي مباراة كاملة مع فريقه تشيزينا ام بالارمو وانتهت بالتعادل السلبي.

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عيوننا عليهم .. العكايشي يتوج بكأس الملك والسخيري يواصل التألق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

توج المهاجم أحمد العكايشي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع فريقه اتحاد جدة، وذلك بعد فوزه في الحصص الإضافية على نادي الفيصلي ب3 أهداف لواحد، وشارك العكايشي اساسيا في النهائي قبل ان يتم تغييره في الدقيقة 79.
مردود متميز للسخيري والخزري يواصل الغياب
واصل اللاعب الياس السخيري تألقه في البطولة الفرنسية وكان اول امس ثاني افضل لاعب في تشكيلة مونبيليه التي تعادلت مع تروا 1 - 1، بعد ان تحصل على عدد 8 من 10، وقد مردودا متميزا طوال المباراة، من جانبه انقاد المدافع اسامة الحدادي ونعيم السليتي الى الهزيمة امام ليل بهدفين لواحد وشارك اللاعبان في مباراة كاملة مع فريقهما ديجون. في المقابل انضم اللاعب بسام الصرارفي الى تشكيلة نادي نيس في الدقيقة 79 وفاز فريقه على كون برباعية لواحد. كما واصل اللاعب وهبي الخزري الغياب عن تشكيلة فريقه ران الفائز على البطل باريس سان جرمان بثنائية نظيفة، ويذكر ان الخزري تعرض الى اصابة الاسبوع الماضي لكنها لن تمنعه من المشاركة في المونديال مع المنتخب الوطني. وفي الدرجة الثانية الايطالية خاض كريم العريبي مباراة كاملة مع فريقه تشيزينا ام بالارمو وانتهت بالتعادل السلبي.

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