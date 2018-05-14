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هلال برقو .. الدريدي لتدريب الأواسط والعويتي للاكابر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018
في إطار الاستعداد للموسم الرياضي القادم ومن أجل تكوين لاعبين يستطيعون المراهنة على الصعود ضمن مجموعة رابطة الكاف،قامت الهيئة المديرة مؤخرا بتعيين المدرب مراد الدريدي المتحصل على الدرجة الثالثة في التدريب للإشراف على تمارين فريق الأواسط. كما تم ايضا تعيين المدرب عبد الرحمان العويتي لتدريب صف الاكابر بمساعدة سامي دغنوج.
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هلال برقو .. الدريدي لتدريب الأواسط والعويتي للاكابر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018
في إطار الاستعداد للموسم الرياضي القادم ومن أجل تكوين لاعبين يستطيعون المراهنة على الصعود ضمن مجموعة رابطة الكاف،قامت الهيئة المديرة مؤخرا بتعيين المدرب مراد الدريدي المتحصل على الدرجة الثالثة في التدريب للإشراف على تمارين فريق الأواسط. كما تم ايضا تعيين المدرب عبد الرحمان العويتي لتدريب صف الاكابر بمساعدة سامي دغنوج.
مراد البوبكري
تعطيلات إدارية قد تجعل المرابطي خارج حسابات المنتخب
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم الموافقة المبدئية التي قدّمها مُحترفناالمزيد >>
قبل الاعلان عن قائمة «المونديال» .. معلول يريد 4 حرّاس مرمى و«كابوس» بسبب الإصابات
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يتأهّب نبيل معلول للكشف عن القائمة المُوسّعة للاعبين المَدعوين للمشاركة في الوديات المُرتقبة للمنتخب...المزيد >>
عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان...المزيد >>
استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...المزيد >>
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
النوري الصلحول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...المزيد >>
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