هلال برقو .. الدريدي لتدريب الأواسط والعويتي للاكابر

في إطار الاستعداد للموسم الرياضي القادم ومن أجل تكوين لاعبين يستطيعون المراهنة على الصعود ضمن مجموعة رابطة الكاف،قامت الهيئة المديرة مؤخرا بتعيين المدرب مراد الدريدي المتحصل على الدرجة الثالثة في التدريب للإشراف على تمارين فريق الأواسط. كما تم ايضا تعيين المدرب عبد الرحمان العويتي لتدريب صف الاكابر بمساعدة سامي دغنوج.





مراد البوبكري