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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
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جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

 

تمكن مؤخرا أشبال جمعية السلام للكاراتي بسليانة خلال البطولة التنشيطية للرابطات مدارس وأشبال « «كاتا «و»كوميتي « بولاية الكاف من حصد 32 ميدالية منها 17 ذهبية ،06 فضية و 09 برنزية .

مراد البوبكري
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جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

 

تمكن مؤخرا أشبال جمعية السلام للكاراتي بسليانة خلال البطولة التنشيطية للرابطات مدارس وأشبال « «كاتا «و»كوميتي « بولاية الكاف من حصد 32 ميدالية منها 17 ذهبية ،06 فضية و 09 برنزية .

مراد البوبكري
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14 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نادي الشطرنج بالقصور .. البرونزية عن جدارة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
توج نادي الشطرنج بالقصور ببرنزية الموسم الحالي بعد حصوله
المزيد >>
جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن مؤخرا أشبال جمعية السلام للكاراتي بسليانة خلال البطولة التنشيطية للرابطات مدارس وأشبال « «كاتا...
المزيد >>
كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018 السّاعة 19:54
فاز النجم الرادسي اليوم بكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه على النجم الساحلي في الدور النهائي اليوم في قاعة رادس...
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المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
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