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جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018
تمكن مؤخرا أشبال جمعية السلام للكاراتي بسليانة خلال البطولة التنشيطية للرابطات مدارس وأشبال « «كاتا «و»كوميتي « بولاية الكاف من حصد 32 ميدالية منها 17 ذهبية ،06 فضية و 09 برنزية .
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جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن مؤخرا أشبال جمعية السلام للكاراتي بسليانة خلال البطولة التنشيطية للرابطات مدارس وأشبال « «كاتا...المزيد >>
كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
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فاز النجم الرادسي اليوم بكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه على النجم الساحلي في الدور النهائي اليوم في قاعة رادس...المزيد >>
جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018
تمكن مؤخرا أشبال جمعية السلام للكاراتي بسليانة خلال البطولة التنشيطية للرابطات مدارس وأشبال « «كاتا «و»كوميتي « بولاية الكاف من حصد 32 ميدالية منها 17 ذهبية ،06 فضية و 09 برنزية .
مراد البوبكري
للموسم الثاني على التوالي.. نجم رادس يتلألأ بـ «الدوبلي»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
توّج النجم الرادسي عشية أول أمس السبت بلقب «الاميرة» بعد فوزه في نهائي كأس تونس لكرة السلة على النجم الساحلي...المزيد >>
نادي الشطرنج بالقصور .. البرونزية عن جدارة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
توج نادي الشطرنج بالقصور ببرنزية الموسم الحالي بعد حصولهالمزيد >>
جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن مؤخرا أشبال جمعية السلام للكاراتي بسليانة خلال البطولة التنشيطية للرابطات مدارس وأشبال « «كاتا...المزيد >>
كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018 السّاعة 19:54
فاز النجم الرادسي اليوم بكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه على النجم الساحلي في الدور النهائي اليوم في قاعة رادس...المزيد >>
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018
النوري الصلحول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...المزيد >>
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