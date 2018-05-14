الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 14 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
النجم الرياضي بسليانة لكرة القدم المصغرة .. النميري في المنتخب الوطني
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
كرة القدم
النجم الرياضي بسليانة لكرة القدم المصغرة .. النميري في المنتخب الوطني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

نظرا لما يتمتع به اللاعب محمد أمين النميري من إمكانات بدنية وفنية خلال طيلة لقاءات بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المصغرة ،خاصة وانه يعتبر هداف الفريق والبطولة في ذات الوقت،قام مؤخرا مدرب المنتخب الوطني هيثم الرويسي بتوجيه الدعوة لهذا اللاعب لتعزيز النخبة الوطنية خلال لقاءاتها الودية.

مراد البوبكري
تقرؤون أيضا
تعطيلات إدارية قد تجعل المرابطي خارج حسابات المنتخب
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم الموافقة المبدئية التي قدّمها مُحترفنا
المزيد >>
قبل الاعلان عن قائمة «المونديال» .. معلول يريد 4 حرّاس مرمى و«كابوس» بسبب الإصابات
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يتأهّب نبيل معلول للكشف عن القائمة المُوسّعة للاعبين المَدعوين للمشاركة في الوديات المُرتقبة للمنتخب...
المزيد >>
عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان...
المزيد >>
استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
النجم الرياضي بسليانة لكرة القدم المصغرة .. النميري في المنتخب الوطني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

نظرا لما يتمتع به اللاعب محمد أمين النميري من إمكانات بدنية وفنية خلال طيلة لقاءات بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المصغرة ،خاصة وانه يعتبر هداف الفريق والبطولة في ذات الوقت،قام مؤخرا مدرب المنتخب الوطني هيثم الرويسي بتوجيه الدعوة لهذا اللاعب لتعزيز النخبة الوطنية خلال لقاءاتها الودية.

مراد البوبكري
تقرؤون أيضا
تعطيلات إدارية قد تجعل المرابطي خارج حسابات المنتخب
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم الموافقة المبدئية التي قدّمها مُحترفنا
المزيد >>
قبل الاعلان عن قائمة «المونديال» .. معلول يريد 4 حرّاس مرمى و«كابوس» بسبب الإصابات
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يتأهّب نبيل معلول للكشف عن القائمة المُوسّعة للاعبين المَدعوين للمشاركة في الوديات المُرتقبة للمنتخب...
المزيد >>
عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان...
المزيد >>
استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿