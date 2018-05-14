النجم الرياضي بسليانة لكرة القدم المصغرة .. النميري في المنتخب الوطني

النوري الصل

ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...