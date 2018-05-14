الأمل الرياضي بقبلاط.. حصيلة متواضعة وموسم للنسيان

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انتهى موسم بطولة رابطة الشمال لكرة القدم ببنزرت ولم يقدر الأمل الرياضي بقبلاط على جمع سوى 4 نقاط يتيمة بعد 26 جولة كاملة وهي حصيلة بدت متواضعة جدا ولم يعرفها الفريق لمواسم عديدة وذلك بعد أن تحالفت ضده عوامل كثيرة وخاصة ما تعلق منها بالأزمة المادية الخانقة وضعف الدعم المالي وقلة حماس أصحاب رؤوس الأموال والميسورين بالجهة على مساعدة الجمعية من أجل تخطي الصعوبات المادية إضافة إلى تعطّل أشغال تهيئة وتنوير وتعشيب الملعب للموسم الثالث على التوالي مما اضطر الفريق إلى أن يجري مبارياته خارج ملعبه تحمل مصاريف كراء ملاعب أخرى .
وبعد تعطل كبير لأشغال تهيئة الملعب وتعشيبه تم أخيرا تركيز العشب الاصطناعي والشروع في استكمال بعض الأشغال الفنية المتعلقة بالأرضية وقد بلغت كلفة التعشيب 722 ألف دينار وفي المقابل دخلت أشغال تهيئة حجرات الملابس وبناء سياج خارجي مرحلتها النهائية بعد أن تم رصد مبلغ 492 ألف دينار وانتظار ملحق مالي جديد من الوزارة بقيمة 155 ألف دينار لاستكمال مختلف مكونات المشروع . ويبقى اٌشكال قائما بخصوص تواصل تعطل مشروع تنوير الملعب بعد أن تم فسخ العقد مع المقاولة المشرفة التي رفضت مواصلة العمل بعد سنتين من انطلاقها في تركيز حضيرة الأشغال مما أجبر سلطة الإشراف على إعادة طلب العروض وهو ما سيفضي حتما إلى انتظار تعيين مقاولة جديدة والانطلاق في استكمال ما تبقى من أشغال التنوير.
انتهى موسم بطولة رابطة الشمال لكرة القدم ببنزرت ولم يقدر الأمل الرياضي بقبلاط على جمع سوى 4 نقاط يتيمة بعد 26 جولة كاملة وهي حصيلة بدت متواضعة جدا ولم يعرفها الفريق لمواسم عديدة وذلك بعد أن تحالفت ضده عوامل كثيرة وخاصة ما تعلق منها بالأزمة المادية الخانقة وضعف الدعم المالي وقلة حماس أصحاب رؤوس الأموال والميسورين بالجهة على مساعدة الجمعية من أجل تخطي الصعوبات المادية إضافة إلى تعطّل أشغال تهيئة وتنوير وتعشيب الملعب للموسم الثالث على التوالي مما اضطر الفريق إلى أن يجري مبارياته خارج ملعبه تحمل مصاريف كراء ملاعب أخرى .
وبعد تعطل كبير لأشغال تهيئة الملعب وتعشيبه تم أخيرا تركيز العشب الاصطناعي والشروع في استكمال بعض الأشغال الفنية المتعلقة بالأرضية وقد بلغت كلفة التعشيب 722 ألف دينار وفي المقابل دخلت أشغال تهيئة حجرات الملابس وبناء سياج خارجي مرحلتها النهائية بعد أن تم رصد مبلغ 492 ألف دينار وانتظار ملحق مالي جديد من الوزارة بقيمة 155 ألف دينار لاستكمال مختلف مكونات المشروع . ويبقى اٌشكال قائما بخصوص تواصل تعطل مشروع تنوير الملعب بعد أن تم فسخ العقد مع المقاولة المشرفة التي رفضت مواصلة العمل بعد سنتين من انطلاقها في تركيز حضيرة الأشغال مما أجبر سلطة الإشراف على إعادة طلب العروض وهو ما سيفضي حتما إلى انتظار تعيين مقاولة جديدة والانطلاق في استكمال ما تبقى من أشغال التنوير.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018