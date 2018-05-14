الأمل الرياضي بقبلاط.. حصيلة متواضعة وموسم للنسيان

انتهى موسم بطولة رابطة الشمال لكرة القدم ببنزرت ولم يقدر الأمل الرياضي بقبلاط على جمع سوى 4 نقاط يتيمة بعد 26 جولة كاملة وهي حصيلة بدت متواضعة جدا ولم يعرفها الفريق لمواسم عديدة وذلك بعد أن تحالفت ضده عوامل كثيرة وخاصة ما تعلق منها بالأزمة المادية الخانقة وضعف الدعم المالي وقلة حماس أصحاب رؤوس الأموال والميسورين بالجهة على مساعدة الجمعية من أجل تخطي الصعوبات المادية إضافة إلى تعطّل أشغال تهيئة وتنوير وتعشيب الملعب للموسم الثالث على التوالي مما اضطر الفريق إلى أن يجري مبارياته خارج ملعبه تحمل مصاريف كراء ملاعب أخرى .

وبعد تعطل كبير لأشغال تهيئة الملعب وتعشيبه تم أخيرا تركيز العشب الاصطناعي والشروع في استكمال بعض الأشغال الفنية المتعلقة بالأرضية وقد بلغت كلفة التعشيب 722 ألف دينار وفي المقابل دخلت أشغال تهيئة حجرات الملابس وبناء سياج خارجي مرحلتها النهائية بعد أن تم رصد مبلغ 492 ألف دينار وانتظار ملحق مالي جديد من الوزارة بقيمة 155 ألف دينار لاستكمال مختلف مكونات المشروع . ويبقى اٌشكال قائما بخصوص تواصل تعطل مشروع تنوير الملعب بعد أن تم فسخ العقد مع المقاولة المشرفة التي رفضت مواصلة العمل بعد سنتين من انطلاقها في تركيز حضيرة الأشغال مما أجبر سلطة الإشراف على إعادة طلب العروض وهو ما سيفضي حتما إلى انتظار تعيين مقاولة جديدة والانطلاق في استكمال ما تبقى من أشغال التنوير.





جلال العرفاوي