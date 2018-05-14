الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة .. نجاح باهر للحكام الشبان

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رغم قلة الامكانيات وصعوبة إيجاد مقر خاص بالأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة يكفل حفظ التجهيزات والأرشيف وإنجاز دروس التكوين النظرية واللّقاءات البيداغوجيّة والاجتماعات الموجهة للحكام بمختلف أصنافهم ، فقد حقق الحكام المتربصون بولاية باجة نسبة نجاح باهرة قدرت بـ 100 % في الاختبارات الكتابية للحصول على الدرجة الثالثة حيث تقدم 11 حكما لهذه الاختبارات وتمكنوا من اجتيازها بنجاح إذ تألق كل من زينة العمدوني وحسام الدين الحسني ورامي الغريبي وآية العمدوني ومحمد أمين المالكي وسارة بن ناجي ومحمد إيهاب السعيدي وآمنة العمدوني ومحمد أمين بن كوسة وخالد الوسلاتي وشادي الطبوبي . وفي المقابل واصل الحكم الشاب معتز العمراني مسيرته في ميدان التحكيم بثبات وتمكن من اجتياز الامتحان النظري درجة ثانية والحصول على معدل 16.50 على المستوى الوطني وحل في المرتبة السابعة مما يؤشر على مستقبل مشرق لهذا الحكم . وقد ظهر جليا العمل الكبير الذي قامت به المدربة أميرة الصولي المتحصلة على الدرجة الأولى في التدريب على مستوى التكوين النظري والتطبيقي من أجل تحسين اللياقة البدنية والثقافة التحكيمية للمجموعة الشابّة ، كما توفّقت الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة ورئيسها السيد محرز الورهاني في تأمين الحد الأدني من ظروف نجاح تمارين الحكام الذين حظي أغلبهم بثقة الإدارة الفنية للحكام برابطة الشمال لكرة القدم .
رغم قلة الامكانيات وصعوبة إيجاد مقر خاص بالأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة يكفل حفظ التجهيزات والأرشيف وإنجاز دروس التكوين النظرية واللّقاءات البيداغوجيّة والاجتماعات الموجهة للحكام بمختلف أصنافهم ، فقد حقق الحكام المتربصون بولاية باجة نسبة نجاح باهرة قدرت بـ 100 % في الاختبارات الكتابية للحصول على الدرجة الثالثة حيث تقدم 11 حكما لهذه الاختبارات وتمكنوا من اجتيازها بنجاح إذ تألق كل من زينة العمدوني وحسام الدين الحسني ورامي الغريبي وآية العمدوني ومحمد أمين المالكي وسارة بن ناجي ومحمد إيهاب السعيدي وآمنة العمدوني ومحمد أمين بن كوسة وخالد الوسلاتي وشادي الطبوبي . وفي المقابل واصل الحكم الشاب معتز العمراني مسيرته في ميدان التحكيم بثبات وتمكن من اجتياز الامتحان النظري درجة ثانية والحصول على معدل 16.50 على المستوى الوطني وحل في المرتبة السابعة مما يؤشر على مستقبل مشرق لهذا الحكم . وقد ظهر جليا العمل الكبير الذي قامت به المدربة أميرة الصولي المتحصلة على الدرجة الأولى في التدريب على مستوى التكوين النظري والتطبيقي من أجل تحسين اللياقة البدنية والثقافة التحكيمية للمجموعة الشابّة ، كما توفّقت الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة ورئيسها السيد محرز الورهاني في تأمين الحد الأدني من ظروف نجاح تمارين الحكام الذين حظي أغلبهم بثقة الإدارة الفنية للحكام برابطة الشمال لكرة القدم .
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018