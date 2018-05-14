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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة .. نجاح باهر للحكام الشبان
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كرة القدم
الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة .. نجاح باهر للحكام الشبان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

رغم قلة الامكانيات وصعوبة إيجاد مقر خاص بالأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة يكفل حفظ التجهيزات والأرشيف وإنجاز دروس التكوين النظرية واللّقاءات البيداغوجيّة والاجتماعات الموجهة للحكام بمختلف أصنافهم ، فقد حقق الحكام المتربصون بولاية باجة نسبة نجاح باهرة قدرت بـ 100 % في الاختبارات الكتابية للحصول على الدرجة الثالثة حيث تقدم 11 حكما لهذه الاختبارات وتمكنوا من اجتيازها بنجاح إذ تألق كل من زينة العمدوني وحسام الدين الحسني ورامي الغريبي وآية العمدوني ومحمد أمين المالكي وسارة بن ناجي ومحمد إيهاب السعيدي وآمنة العمدوني ومحمد أمين بن كوسة وخالد الوسلاتي وشادي الطبوبي . وفي المقابل واصل الحكم الشاب معتز العمراني مسيرته في ميدان التحكيم بثبات وتمكن من اجتياز الامتحان النظري درجة ثانية والحصول على معدل 16.50 على المستوى الوطني وحل في المرتبة السابعة مما يؤشر على مستقبل مشرق لهذا الحكم . وقد ظهر جليا العمل الكبير الذي قامت به المدربة أميرة الصولي المتحصلة على الدرجة الأولى في التدريب على مستوى التكوين النظري والتطبيقي من أجل تحسين اللياقة البدنية والثقافة التحكيمية للمجموعة الشابّة ، كما توفّقت الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة ورئيسها السيد محرز الورهاني في تأمين الحد الأدني من ظروف نجاح تمارين الحكام الذين حظي أغلبهم بثقة الإدارة الفنية للحكام برابطة الشمال لكرة القدم .

جلال العرفاوي
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كرة القدم
الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة .. نجاح باهر للحكام الشبان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

رغم قلة الامكانيات وصعوبة إيجاد مقر خاص بالأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة يكفل حفظ التجهيزات والأرشيف وإنجاز دروس التكوين النظرية واللّقاءات البيداغوجيّة والاجتماعات الموجهة للحكام بمختلف أصنافهم ، فقد حقق الحكام المتربصون بولاية باجة نسبة نجاح باهرة قدرت بـ 100 % في الاختبارات الكتابية للحصول على الدرجة الثالثة حيث تقدم 11 حكما لهذه الاختبارات وتمكنوا من اجتيازها بنجاح إذ تألق كل من زينة العمدوني وحسام الدين الحسني ورامي الغريبي وآية العمدوني ومحمد أمين المالكي وسارة بن ناجي ومحمد إيهاب السعيدي وآمنة العمدوني ومحمد أمين بن كوسة وخالد الوسلاتي وشادي الطبوبي . وفي المقابل واصل الحكم الشاب معتز العمراني مسيرته في ميدان التحكيم بثبات وتمكن من اجتياز الامتحان النظري درجة ثانية والحصول على معدل 16.50 على المستوى الوطني وحل في المرتبة السابعة مما يؤشر على مستقبل مشرق لهذا الحكم . وقد ظهر جليا العمل الكبير الذي قامت به المدربة أميرة الصولي المتحصلة على الدرجة الأولى في التدريب على مستوى التكوين النظري والتطبيقي من أجل تحسين اللياقة البدنية والثقافة التحكيمية للمجموعة الشابّة ، كما توفّقت الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة ورئيسها السيد محرز الورهاني في تأمين الحد الأدني من ظروف نجاح تمارين الحكام الذين حظي أغلبهم بثقة الإدارة الفنية للحكام برابطة الشمال لكرة القدم .

جلال العرفاوي
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14 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان...
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استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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