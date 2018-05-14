الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة .. نجاح باهر للحكام الشبان

رغم قلة الامكانيات وصعوبة إيجاد مقر خاص بالأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة يكفل حفظ التجهيزات والأرشيف وإنجاز دروس التكوين النظرية واللّقاءات البيداغوجيّة والاجتماعات الموجهة للحكام بمختلف أصنافهم ، فقد حقق الحكام المتربصون بولاية باجة نسبة نجاح باهرة قدرت بـ 100 % في الاختبارات الكتابية للحصول على الدرجة الثالثة حيث تقدم 11 حكما لهذه الاختبارات وتمكنوا من اجتيازها بنجاح إذ تألق كل من زينة العمدوني وحسام الدين الحسني ورامي الغريبي وآية العمدوني ومحمد أمين المالكي وسارة بن ناجي ومحمد إيهاب السعيدي وآمنة العمدوني ومحمد أمين بن كوسة وخالد الوسلاتي وشادي الطبوبي . وفي المقابل واصل الحكم الشاب معتز العمراني مسيرته في ميدان التحكيم بثبات وتمكن من اجتياز الامتحان النظري درجة ثانية والحصول على معدل 16.50 على المستوى الوطني وحل في المرتبة السابعة مما يؤشر على مستقبل مشرق لهذا الحكم . وقد ظهر جليا العمل الكبير الذي قامت به المدربة أميرة الصولي المتحصلة على الدرجة الأولى في التدريب على مستوى التكوين النظري والتطبيقي من أجل تحسين اللياقة البدنية والثقافة التحكيمية للمجموعة الشابّة ، كما توفّقت الأكاديمية الجهوية للتحكيم بباجة ورئيسها السيد محرز الورهاني في تأمين الحد الأدني من ظروف نجاح تمارين الحكام الذين حظي أغلبهم بثقة الإدارة الفنية للحكام برابطة الشمال لكرة القدم .





جلال العرفاوي