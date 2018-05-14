نادي الشطرنج بالقصور .. البرونزية عن جدارة

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توج نادي الشطرنج بالقصور ببرنزية الموسم الحالي بعد حصوله على المرتبة الثالثة في القسم الوطني الممتاز. نزار المليكي (رئيس النادي) ثمن المجهودات التي يبذلها نادي الشطرنج بجهة القصور بما هو مكسب لترسيخ هذه اللعبة التي تقوم على الانفتاح وتطور نسبة الوعي الفكري، وهو أول نادي في تاريخ البطولة التونسية قام بانتداب لاعبين من الداخل والخارج. كما أثنى على مجهودات أبناء الجهة مثل فيصل القصوري وعبد الكريم الكريشي في دعمهم المتواصل للنادي. وحول النقائص بين المليكي أن النادي يشكو من قلة الدعم المادي لتنقل اللاعبين وخوض المسابقات إضافة إلى عدم توفر مقر يحتضن الفئات الشابة والانفتاح على هواة الشطرنج.
توج نادي الشطرنج بالقصور ببرنزية الموسم الحالي بعد حصوله على المرتبة الثالثة في القسم الوطني الممتاز. نزار المليكي (رئيس النادي) ثمن المجهودات التي يبذلها نادي الشطرنج بجهة القصور بما هو مكسب لترسيخ هذه اللعبة التي تقوم على الانفتاح وتطور نسبة الوعي الفكري، وهو أول نادي في تاريخ البطولة التونسية قام بانتداب لاعبين من الداخل والخارج. كما أثنى على مجهودات أبناء الجهة مثل فيصل القصوري وعبد الكريم الكريشي في دعمهم المتواصل للنادي. وحول النقائص بين المليكي أن النادي يشكو من قلة الدعم المادي لتنقل اللاعبين وخوض المسابقات إضافة إلى عدم توفر مقر يحتضن الفئات الشابة والانفتاح على هواة الشطرنج.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018