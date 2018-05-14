الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 14 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نادي الشطرنج بالقصور .. البرونزية عن جدارة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
رياضات أخرى
نادي الشطرنج بالقصور .. البرونزية عن جدارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

توج نادي الشطرنج بالقصور ببرنزية الموسم الحالي بعد حصوله على المرتبة الثالثة في القسم الوطني الممتاز. نزار المليكي (رئيس النادي) ثمن المجهودات التي يبذلها نادي الشطرنج بجهة القصور بما هو مكسب لترسيخ هذه اللعبة التي تقوم على الانفتاح وتطور نسبة الوعي الفكري، وهو أول نادي في تاريخ البطولة التونسية قام بانتداب لاعبين من الداخل والخارج. كما أثنى على مجهودات أبناء الجهة مثل فيصل القصوري وعبد الكريم الكريشي في دعمهم المتواصل للنادي. وحول النقائص بين المليكي أن النادي يشكو من قلة الدعم المادي لتنقل اللاعبين وخوض المسابقات إضافة إلى عدم توفر مقر يحتضن الفئات الشابة والانفتاح على هواة الشطرنج.

المولدي العباسي
تقرؤون أيضا
للموسم الثاني على التوالي.. نجم رادس يتلألأ بـ «الدوبلي»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
توّج النجم الرادسي عشية أول أمس السبت بلقب «الاميرة» بعد فوزه في نهائي كأس تونس لكرة السلة على النجم الساحلي...
المزيد >>
نادي الشطرنج بالقصور .. البرونزية عن جدارة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
توج نادي الشطرنج بالقصور ببرنزية الموسم الحالي بعد حصوله
المزيد >>
جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن مؤخرا أشبال جمعية السلام للكاراتي بسليانة خلال البطولة التنشيطية للرابطات مدارس وأشبال « «كاتا...
المزيد >>
كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018 السّاعة 19:54
فاز النجم الرادسي اليوم بكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه على النجم الساحلي في الدور النهائي اليوم في قاعة رادس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رياضات أخرى
نادي الشطرنج بالقصور .. البرونزية عن جدارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

توج نادي الشطرنج بالقصور ببرنزية الموسم الحالي بعد حصوله على المرتبة الثالثة في القسم الوطني الممتاز. نزار المليكي (رئيس النادي) ثمن المجهودات التي يبذلها نادي الشطرنج بجهة القصور بما هو مكسب لترسيخ هذه اللعبة التي تقوم على الانفتاح وتطور نسبة الوعي الفكري، وهو أول نادي في تاريخ البطولة التونسية قام بانتداب لاعبين من الداخل والخارج. كما أثنى على مجهودات أبناء الجهة مثل فيصل القصوري وعبد الكريم الكريشي في دعمهم المتواصل للنادي. وحول النقائص بين المليكي أن النادي يشكو من قلة الدعم المادي لتنقل اللاعبين وخوض المسابقات إضافة إلى عدم توفر مقر يحتضن الفئات الشابة والانفتاح على هواة الشطرنج.

المولدي العباسي
تقرؤون أيضا
للموسم الثاني على التوالي.. نجم رادس يتلألأ بـ «الدوبلي»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
توّج النجم الرادسي عشية أول أمس السبت بلقب «الاميرة» بعد فوزه في نهائي كأس تونس لكرة السلة على النجم الساحلي...
المزيد >>
نادي الشطرنج بالقصور .. البرونزية عن جدارة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
توج نادي الشطرنج بالقصور ببرنزية الموسم الحالي بعد حصوله
المزيد >>
جمعية «السلام» للكاراتي بسليانة.. 32 ميدالية منها 17 ذهبية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن مؤخرا أشبال جمعية السلام للكاراتي بسليانة خلال البطولة التنشيطية للرابطات مدارس وأشبال « «كاتا...
المزيد >>
كرة السلة: النجم الرادسي يضم كاس تونس الى البطولة
12 ماي 2018 السّاعة 19:54
فاز النجم الرادسي اليوم بكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه على النجم الساحلي في الدور النهائي اليوم في قاعة رادس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. معهد الرصد الجوي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العريض لـ"الشروق اون لاين": حظوظنا وافرة لرئاسة بلدية... جريدة الشروق ليوم الأحد 13 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿