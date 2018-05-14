نادي الشطرنج بالقصور .. البرونزية عن جدارة

توج نادي الشطرنج بالقصور ببرنزية الموسم الحالي بعد حصوله على المرتبة الثالثة في القسم الوطني الممتاز. نزار المليكي (رئيس النادي) ثمن المجهودات التي يبذلها نادي الشطرنج بجهة القصور بما هو مكسب لترسيخ هذه اللعبة التي تقوم على الانفتاح وتطور نسبة الوعي الفكري، وهو أول نادي في تاريخ البطولة التونسية قام بانتداب لاعبين من الداخل والخارج. كما أثنى على مجهودات أبناء الجهة مثل فيصل القصوري وعبد الكريم الكريشي في دعمهم المتواصل للنادي. وحول النقائص بين المليكي أن النادي يشكو من قلة الدعم المادي لتنقل اللاعبين وخوض المسابقات إضافة إلى عدم توفر مقر يحتضن الفئات الشابة والانفتاح على هواة الشطرنج.





المولدي العباسي