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مبروك الصعود : ملتقى بئر بورقبة.. عودة إلى الرابطة الثالثة بعـــــد 18 سنـــــــة
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كرة القدم
مبروك الصعود : ملتقى بئر بورقبة.. عودة إلى الرابطة الثالثة بعـــــد 18 سنـــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

أخير نجح ملتقى بئر بورقبة في تحقيق صعوده للرابطة الثالثة بعد 18 سنة من الانتظار في موسم حيث كان اخر صعود لهذا الفريق في 2010. وهو صعود لم يكن سهلا على الفريق حيث انهزم في خمسة مباريات وانتصر في 13 وتعادل في مباراتين.وقد سجل الفريق طوال الموسم 40 هدفا كان النصيب الأكبرفيهم لنجم الفريق هيثم ساسي ب13 هدفا بينما قبل الفريق في مرماه 11 هدفا لاغير.

وحسب مدرب الفريق نبيل بوخريص فإن عدة عوامل وراء التتويج أبرزها الانتدابات الناجحة والمتمثلة في الحارس السابق لجريدة توزر وائل شلبيّة ولاعب الملعب النابلي سابقا وجدي القديدي زد على استعادة الفريق لنجمه هيثم ساسي من الملعب التونسي اضافة الى الهيئة المديرة التي وفرت كل عوامل النجاح. واكد الحارس وائل شلبية الذي ساهم بنسبة كبيرة في هذا الصعود أن صعود فريقه لم يكن هدفنا في بداية الموسم .وكانت الغاية تكوين فريق متجانس وقوي. لكن انسجام اللاعبين بسرعة وتكاتف جهود الهيئة المديرة والدفع الكبير من رئيس الملتقى خاصة جعلنا نراهن على الصعود. وفي خصوص الهيئة المديرة وعكس ماهو على الورق لم يسجل حضوره باستمرار ويعمل ويدعم الفريق سوى خمسة أفراد فقط وهم الرئيس إياد بن مبروك وسامى اللواتي وشكرى المهذبي وصالح الصمودي وعزيز الدريدى وبالطبع صاحب كل الأدوار والمهمات من كتابة عامة وأمانة مال عبد القادر ساسي والذي ذكر لنا أن هذا التتويج كان نتيجة التفاف الهيئة المديرة وانضباط المدرب واللاعبين .. أما عن المصاعب فقال محدثنا وبدون تردد أنها الملعب ناهيك أن الفريق خاض كل مبارياته بملعب الحمامات ودعا السلط المحلية والجهوية للإسراع بإتمام إنجازه .
أبطال الصعود: وائل شلبية – أمين كرعود – أسامة بلحاج – أيمن خرباش – أسامة ملاسين – فارس جليبي – منير الثعالبي – أنور مناعي – ياسين المزوغي – ثامر ساسي – وسيم ساسي – هاني الهنداوي – وجدي القديدي – معين الجديدي – حمدي بن حسن – صابر الزياني – محمود الفرجاني – أسامة مدوري – رامي بن جمعة – علاء الحرباوي – هيثم ساسي – عبد اللطيف الخشين – فاضل علي – حمدة السالمي – جهاد النفاتي.

متابعة: محمد الظويهري
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كرة القدم
مبروك الصعود : ملتقى بئر بورقبة.. عودة إلى الرابطة الثالثة بعـــــد 18 سنـــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

أخير نجح ملتقى بئر بورقبة في تحقيق صعوده للرابطة الثالثة بعد 18 سنة من الانتظار في موسم حيث كان اخر صعود لهذا الفريق في 2010. وهو صعود لم يكن سهلا على الفريق حيث انهزم في خمسة مباريات وانتصر في 13 وتعادل في مباراتين.وقد سجل الفريق طوال الموسم 40 هدفا كان النصيب الأكبرفيهم لنجم الفريق هيثم ساسي ب13 هدفا بينما قبل الفريق في مرماه 11 هدفا لاغير.

وحسب مدرب الفريق نبيل بوخريص فإن عدة عوامل وراء التتويج أبرزها الانتدابات الناجحة والمتمثلة في الحارس السابق لجريدة توزر وائل شلبيّة ولاعب الملعب النابلي سابقا وجدي القديدي زد على استعادة الفريق لنجمه هيثم ساسي من الملعب التونسي اضافة الى الهيئة المديرة التي وفرت كل عوامل النجاح. واكد الحارس وائل شلبية الذي ساهم بنسبة كبيرة في هذا الصعود أن صعود فريقه لم يكن هدفنا في بداية الموسم .وكانت الغاية تكوين فريق متجانس وقوي. لكن انسجام اللاعبين بسرعة وتكاتف جهود الهيئة المديرة والدفع الكبير من رئيس الملتقى خاصة جعلنا نراهن على الصعود. وفي خصوص الهيئة المديرة وعكس ماهو على الورق لم يسجل حضوره باستمرار ويعمل ويدعم الفريق سوى خمسة أفراد فقط وهم الرئيس إياد بن مبروك وسامى اللواتي وشكرى المهذبي وصالح الصمودي وعزيز الدريدى وبالطبع صاحب كل الأدوار والمهمات من كتابة عامة وأمانة مال عبد القادر ساسي والذي ذكر لنا أن هذا التتويج كان نتيجة التفاف الهيئة المديرة وانضباط المدرب واللاعبين .. أما عن المصاعب فقال محدثنا وبدون تردد أنها الملعب ناهيك أن الفريق خاض كل مبارياته بملعب الحمامات ودعا السلط المحلية والجهوية للإسراع بإتمام إنجازه .
أبطال الصعود: وائل شلبية – أمين كرعود – أسامة بلحاج – أيمن خرباش – أسامة ملاسين – فارس جليبي – منير الثعالبي – أنور مناعي – ياسين المزوغي – ثامر ساسي – وسيم ساسي – هاني الهنداوي – وجدي القديدي – معين الجديدي – حمدي بن حسن – صابر الزياني – محمود الفرجاني – أسامة مدوري – رامي بن جمعة – علاء الحرباوي – هيثم ساسي – عبد اللطيف الخشين – فاضل علي – حمدة السالمي – جهاد النفاتي.

متابعة: محمد الظويهري
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