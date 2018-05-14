مبروك الصعود : ملتقى بئر بورقبة.. عودة إلى الرابطة الثالثة بعـــــد 18 سنـــــــة

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أخير نجح ملتقى بئر بورقبة في تحقيق صعوده للرابطة الثالثة بعد 18 سنة من الانتظار في موسم حيث كان اخر صعود لهذا الفريق في 2010. وهو صعود لم يكن سهلا على الفريق حيث انهزم في خمسة مباريات وانتصر في 13 وتعادل في مباراتين.وقد سجل الفريق طوال الموسم 40 هدفا كان النصيب الأكبرفيهم لنجم الفريق هيثم ساسي ب13 هدفا بينما قبل الفريق في مرماه 11 هدفا لاغير.
وحسب مدرب الفريق نبيل بوخريص فإن عدة عوامل وراء التتويج أبرزها الانتدابات الناجحة والمتمثلة في الحارس السابق لجريدة توزر وائل شلبيّة ولاعب الملعب النابلي سابقا وجدي القديدي زد على استعادة الفريق لنجمه هيثم ساسي من الملعب التونسي اضافة الى الهيئة المديرة التي وفرت كل عوامل النجاح. واكد الحارس وائل شلبية الذي ساهم بنسبة كبيرة في هذا الصعود أن صعود فريقه لم يكن هدفنا في بداية الموسم .وكانت الغاية تكوين فريق متجانس وقوي. لكن انسجام اللاعبين بسرعة وتكاتف جهود الهيئة المديرة والدفع الكبير من رئيس الملتقى خاصة جعلنا نراهن على الصعود. وفي خصوص الهيئة المديرة وعكس ماهو على الورق لم يسجل حضوره باستمرار ويعمل ويدعم الفريق سوى خمسة أفراد فقط وهم الرئيس إياد بن مبروك وسامى اللواتي وشكرى المهذبي وصالح الصمودي وعزيز الدريدى وبالطبع صاحب كل الأدوار والمهمات من كتابة عامة وأمانة مال عبد القادر ساسي والذي ذكر لنا أن هذا التتويج كان نتيجة التفاف الهيئة المديرة وانضباط المدرب واللاعبين .. أما عن المصاعب فقال محدثنا وبدون تردد أنها الملعب ناهيك أن الفريق خاض كل مبارياته بملعب الحمامات ودعا السلط المحلية والجهوية للإسراع بإتمام إنجازه .
أبطال الصعود: وائل شلبية – أمين كرعود – أسامة بلحاج – أيمن خرباش – أسامة ملاسين – فارس جليبي – منير الثعالبي – أنور مناعي – ياسين المزوغي – ثامر ساسي – وسيم ساسي – هاني الهنداوي – وجدي القديدي – معين الجديدي – حمدي بن حسن – صابر الزياني – محمود الفرجاني – أسامة مدوري – رامي بن جمعة – علاء الحرباوي – هيثم ساسي – عبد اللطيف الخشين – فاضل علي – حمدة السالمي – جهاد النفاتي.
أخير نجح ملتقى بئر بورقبة في تحقيق صعوده للرابطة الثالثة بعد 18 سنة من الانتظار في موسم حيث كان اخر صعود لهذا الفريق في 2010. وهو صعود لم يكن سهلا على الفريق حيث انهزم في خمسة مباريات وانتصر في 13 وتعادل في مباراتين.وقد سجل الفريق طوال الموسم 40 هدفا كان النصيب الأكبرفيهم لنجم الفريق هيثم ساسي ب13 هدفا بينما قبل الفريق في مرماه 11 هدفا لاغير.
وحسب مدرب الفريق نبيل بوخريص فإن عدة عوامل وراء التتويج أبرزها الانتدابات الناجحة والمتمثلة في الحارس السابق لجريدة توزر وائل شلبيّة ولاعب الملعب النابلي سابقا وجدي القديدي زد على استعادة الفريق لنجمه هيثم ساسي من الملعب التونسي اضافة الى الهيئة المديرة التي وفرت كل عوامل النجاح. واكد الحارس وائل شلبية الذي ساهم بنسبة كبيرة في هذا الصعود أن صعود فريقه لم يكن هدفنا في بداية الموسم .وكانت الغاية تكوين فريق متجانس وقوي. لكن انسجام اللاعبين بسرعة وتكاتف جهود الهيئة المديرة والدفع الكبير من رئيس الملتقى خاصة جعلنا نراهن على الصعود. وفي خصوص الهيئة المديرة وعكس ماهو على الورق لم يسجل حضوره باستمرار ويعمل ويدعم الفريق سوى خمسة أفراد فقط وهم الرئيس إياد بن مبروك وسامى اللواتي وشكرى المهذبي وصالح الصمودي وعزيز الدريدى وبالطبع صاحب كل الأدوار والمهمات من كتابة عامة وأمانة مال عبد القادر ساسي والذي ذكر لنا أن هذا التتويج كان نتيجة التفاف الهيئة المديرة وانضباط المدرب واللاعبين .. أما عن المصاعب فقال محدثنا وبدون تردد أنها الملعب ناهيك أن الفريق خاض كل مبارياته بملعب الحمامات ودعا السلط المحلية والجهوية للإسراع بإتمام إنجازه .
أبطال الصعود: وائل شلبية – أمين كرعود – أسامة بلحاج – أيمن خرباش – أسامة ملاسين – فارس جليبي – منير الثعالبي – أنور مناعي – ياسين المزوغي – ثامر ساسي – وسيم ساسي – هاني الهنداوي – وجدي القديدي – معين الجديدي – حمدي بن حسن – صابر الزياني – محمود الفرجاني – أسامة مدوري – رامي بن جمعة – علاء الحرباوي – هيثم ساسي – عبد اللطيف الخشين – فاضل علي – حمدة السالمي – جهاد النفاتي.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018