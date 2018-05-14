بنزرت.. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة ... نهاية عقود أكثر من نصف الرصيد البشري

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مكنت هيئة الملعب الإفريقي وسط الأسبوع المنقضى لاعبيها من أجرة شهر من أصل ثلاثة أشهر مدينة لهم بها، كما تبقى مدينة لجلّ اللاعبين بمنح الإمضاء ما عدى قلّة قليلة استقدمهم سامي القفصي ومكنهم من جزء منها في بداية الموسم. من جهة أخرى أفادنا ممرّض الفريق عز الدين الخرفاني ان الهيئة المديرة مدينة له بأجور سبعة أشهر. في سياق آخر انتهت عقود عديد اللاعبين مثل الحارس وائل الكردي ومهدي الشهبي وشاكر الرواحي ومهدي المرعي كما انتهت فترة إعارة الطيب بن زيتون وجميعهم من الركائز الأساسية للفريق ويبدو أن عملا كبيرا ينتظر هيئة الحكماء الذي قيل أنها ستتشكّل في الأيام القادمة.
مكنت هيئة الملعب الإفريقي وسط الأسبوع المنقضى لاعبيها من أجرة شهر من أصل ثلاثة أشهر مدينة لهم بها، كما تبقى مدينة لجلّ اللاعبين بمنح الإمضاء ما عدى قلّة قليلة استقدمهم سامي القفصي ومكنهم من جزء منها في بداية الموسم. من جهة أخرى أفادنا ممرّض الفريق عز الدين الخرفاني ان الهيئة المديرة مدينة له بأجور سبعة أشهر. في سياق آخر انتهت عقود عديد اللاعبين مثل الحارس وائل الكردي ومهدي الشهبي وشاكر الرواحي ومهدي المرعي كما انتهت فترة إعارة الطيب بن زيتون وجميعهم من الركائز الأساسية للفريق ويبدو أن عملا كبيرا ينتظر هيئة الحكماء الذي قيل أنها ستتشكّل في الأيام القادمة.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018