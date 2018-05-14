بنزرت.. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة ... نهاية عقود أكثر من نصف الرصيد البشري

مكنت هيئة الملعب الإفريقي وسط الأسبوع المنقضى لاعبيها من أجرة شهر من أصل ثلاثة أشهر مدينة لهم بها، كما تبقى مدينة لجلّ اللاعبين بمنح الإمضاء ما عدى قلّة قليلة استقدمهم سامي القفصي ومكنهم من جزء منها في بداية الموسم. من جهة أخرى أفادنا ممرّض الفريق عز الدين الخرفاني ان الهيئة المديرة مدينة له بأجور سبعة أشهر. في سياق آخر انتهت عقود عديد اللاعبين مثل الحارس وائل الكردي ومهدي الشهبي وشاكر الرواحي ومهدي المرعي كما انتهت فترة إعارة الطيب بن زيتون وجميعهم من الركائز الأساسية للفريق ويبدو أن عملا كبيرا ينتظر هيئة الحكماء الذي قيل أنها ستتشكّل في الأيام القادمة.





كمال الخياري