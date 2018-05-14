مشعل السواسي .. وليد محرز في طريقه لرئاسة الجمعية

أنهى فريق المشعل الرياضي بالسواسي الموسم الرياضي 2017ـ2018 في أسفل ترتيب بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسوسة وعجزت الهيئة المديرة عن تدارك أخطاء الماضي مما خلف إستياء في الشارع الرياضي بالجهة . وفي سياق آخر ، توقف أشغال تعشيب الملعب البلدي وتهيئة حجرات الملابس منذ سنوات بالرغم من توفر الإعتمادات المرصودة التي بلغت 900 ألف دينار وتزايدت الانتقادات للسلط المعنية حيث اضطر مشعل السواسي إلى خوض جميع مبارياته لهذا الموسم خارج قواعده بملاعب مجاورة وتزايدت المصاريف جراء التكاليف الإضافية للتنقل . وعجزت الهيئة المديرة برئاسة محمد سعيد عن تجاوز جملة الإشكاليات كما توقفت الاتصالات مع السلط المحلية والجهوية من أجل إستئناف الجهات المعنية لأشغال تهيئة الملعب . وحسب آخر المستجدات فإن رئيس الجمعية لن يواصل على رأس الهيئة المديرة للفريق بسبب الصعوبات المالية الخانقة التي تعيشها الجمعية في الآونة الأخيرة وفي هذا السياق طالب الأحباء بعودة الوجه الرياضي وليد محرز إلى دفة التسيير والترشح لرئاسة مشعل السواسي خلال الجلسة العامة التي ستنعقد موفى شهر جوان بعد أن حظي بموافقة أعضاء لجنة الدعم والعمل على فتح باب التسيير أمام الكفاءات الشابة القادرة على تقديم الإضافة من أجل إعادة الفريق إلى سالف إشعاعه وهو الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1963 .





جعفر الخماري