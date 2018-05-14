مشعل السواسي .. وليد محرز في طريقه لرئاسة الجمعية

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أنهى فريق المشعل الرياضي بالسواسي الموسم الرياضي 2017ـ2018 في أسفل ترتيب بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسوسة وعجزت الهيئة المديرة عن تدارك أخطاء الماضي مما خلف إستياء في الشارع الرياضي بالجهة . وفي سياق آخر ، توقف أشغال تعشيب الملعب البلدي وتهيئة حجرات الملابس منذ سنوات بالرغم من توفر الإعتمادات المرصودة التي بلغت 900 ألف دينار وتزايدت الانتقادات للسلط المعنية حيث اضطر مشعل السواسي إلى خوض جميع مبارياته لهذا الموسم خارج قواعده بملاعب مجاورة وتزايدت المصاريف جراء التكاليف الإضافية للتنقل . وعجزت الهيئة المديرة برئاسة محمد سعيد عن تجاوز جملة الإشكاليات كما توقفت الاتصالات مع السلط المحلية والجهوية من أجل إستئناف الجهات المعنية لأشغال تهيئة الملعب . وحسب آخر المستجدات فإن رئيس الجمعية لن يواصل على رأس الهيئة المديرة للفريق بسبب الصعوبات المالية الخانقة التي تعيشها الجمعية في الآونة الأخيرة وفي هذا السياق طالب الأحباء بعودة الوجه الرياضي وليد محرز إلى دفة التسيير والترشح لرئاسة مشعل السواسي خلال الجلسة العامة التي ستنعقد موفى شهر جوان بعد أن حظي بموافقة أعضاء لجنة الدعم والعمل على فتح باب التسيير أمام الكفاءات الشابة القادرة على تقديم الإضافة من أجل إعادة الفريق إلى سالف إشعاعه وهو الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1963 .
أنهى فريق المشعل الرياضي بالسواسي الموسم الرياضي 2017ـ2018 في أسفل ترتيب بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسوسة وعجزت الهيئة المديرة عن تدارك أخطاء الماضي مما خلف إستياء في الشارع الرياضي بالجهة . وفي سياق آخر ، توقف أشغال تعشيب الملعب البلدي وتهيئة حجرات الملابس منذ سنوات بالرغم من توفر الإعتمادات المرصودة التي بلغت 900 ألف دينار وتزايدت الانتقادات للسلط المعنية حيث اضطر مشعل السواسي إلى خوض جميع مبارياته لهذا الموسم خارج قواعده بملاعب مجاورة وتزايدت المصاريف جراء التكاليف الإضافية للتنقل . وعجزت الهيئة المديرة برئاسة محمد سعيد عن تجاوز جملة الإشكاليات كما توقفت الاتصالات مع السلط المحلية والجهوية من أجل إستئناف الجهات المعنية لأشغال تهيئة الملعب . وحسب آخر المستجدات فإن رئيس الجمعية لن يواصل على رأس الهيئة المديرة للفريق بسبب الصعوبات المالية الخانقة التي تعيشها الجمعية في الآونة الأخيرة وفي هذا السياق طالب الأحباء بعودة الوجه الرياضي وليد محرز إلى دفة التسيير والترشح لرئاسة مشعل السواسي خلال الجلسة العامة التي ستنعقد موفى شهر جوان بعد أن حظي بموافقة أعضاء لجنة الدعم والعمل على فتح باب التسيير أمام الكفاءات الشابة القادرة على تقديم الإضافة من أجل إعادة الفريق إلى سالف إشعاعه وهو الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1963 .
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018