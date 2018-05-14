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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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مبروك الصعود : مكارم المهدية .. بطل دون هزيمــــــة
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كرة القدم
مبروك الصعود : مكارم المهدية .. بطل دون هزيمــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

تمكّن فريق مكارم المهدية لكرة القدم من تحقيق الصعود بامتياز إلى رابطة الهواة المستوى الأول بعد نزوله الموسم الماضي بفارق 9 نقاط عن ملاحقه المباشر، ودون أن يتلقى أية هزيمة طيلة الموسم.
وأكد حافظ السبع رئيس جمعية مكارم المهدية في تصريح لـ»الشروق» أن الفريق عرف في موسم النزول صعوبات جمّة مما دفع بالهيئة المديرة إلى ضرورة الاعتماد أولا على أبناء النادي من الشبان لتكوين نواة صلبة لفريق جديد، وفي مرحلة ثانية تم تعزيز المجموعة بانتدابات موجهة، ومدروسة أضافت الكثير للفريق، وتمكّن من تحقيق نتائج ممتازة توجت بالصعود الذي ساهم فيه الاطار الفني، والهيئة، والجماهير المساندة كل من موقعه، مشيرا إلى أن الاعداد للموسم المقبل سيكون مبكرا هذه السنة من أجل توفير كل ظروف النجاح، والعودة بالفريق إلى مصاف الكبار.
ومن جهته قال مدرب الفريق عبد المناف التركي إن حصيلة الفريق في موسم الصعود كانت ممتازة على جميع الأصعدة، حيث حصد الفريق 11 انتصارا، وتعادل في 5 مناسبات، ولم ينهزم ولو مرة واحدة، وسنحاول المواصلة على نفس المسار الموسم القادم مع تطعيم الفريق بعناصر أخرى إن بقيت على رأس الفريق من خلال الاعداد المبكر، والجيد للصعود إلى الرابطة الثانية بإذن الله.
أبطال الصعود
محمد علي الطرابلسي، فهمي عبد السلام، جبران لزعر، البشير بن محمد، زياد عبد السلام، نجم الدين العرفاوي، حمدي الزوالي، وجدي بن فرج، مروان عبيد، محمد منصور، خليفة حسين، نصيب بن الهادي، نسيم بن سلطانة، منير المقنن، حسين السافي، معز جلاب، أحمد بوسعايدي، وجدي الخياري، عز الدين الكيلاني، ياسر بن بلقاسم، وسام بن فرج، عبد القادر بوشناق، وائل الهاتفي.
الممرن: عبد المناف التركي، مساعد: كمال الشمخ، ممرن الحراس: الصادق أيوب، الملك: فاخر حمودة، المرافق: لطفي بوشناق، رئيس الفرع: حسن بوشناق.
رئيس الجمعية: حافظ السبع، نائب الرئيس: أحمد خواجة، الكاتب العام: علي الزواري، أمين المال: محمد مصدق.

الهادي الهلالي
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كرة القدم
مبروك الصعود : مكارم المهدية .. بطل دون هزيمــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

تمكّن فريق مكارم المهدية لكرة القدم من تحقيق الصعود بامتياز إلى رابطة الهواة المستوى الأول بعد نزوله الموسم الماضي بفارق 9 نقاط عن ملاحقه المباشر، ودون أن يتلقى أية هزيمة طيلة الموسم.
وأكد حافظ السبع رئيس جمعية مكارم المهدية في تصريح لـ»الشروق» أن الفريق عرف في موسم النزول صعوبات جمّة مما دفع بالهيئة المديرة إلى ضرورة الاعتماد أولا على أبناء النادي من الشبان لتكوين نواة صلبة لفريق جديد، وفي مرحلة ثانية تم تعزيز المجموعة بانتدابات موجهة، ومدروسة أضافت الكثير للفريق، وتمكّن من تحقيق نتائج ممتازة توجت بالصعود الذي ساهم فيه الاطار الفني، والهيئة، والجماهير المساندة كل من موقعه، مشيرا إلى أن الاعداد للموسم المقبل سيكون مبكرا هذه السنة من أجل توفير كل ظروف النجاح، والعودة بالفريق إلى مصاف الكبار.
ومن جهته قال مدرب الفريق عبد المناف التركي إن حصيلة الفريق في موسم الصعود كانت ممتازة على جميع الأصعدة، حيث حصد الفريق 11 انتصارا، وتعادل في 5 مناسبات، ولم ينهزم ولو مرة واحدة، وسنحاول المواصلة على نفس المسار الموسم القادم مع تطعيم الفريق بعناصر أخرى إن بقيت على رأس الفريق من خلال الاعداد المبكر، والجيد للصعود إلى الرابطة الثانية بإذن الله.
أبطال الصعود
محمد علي الطرابلسي، فهمي عبد السلام، جبران لزعر، البشير بن محمد، زياد عبد السلام، نجم الدين العرفاوي، حمدي الزوالي، وجدي بن فرج، مروان عبيد، محمد منصور، خليفة حسين، نصيب بن الهادي، نسيم بن سلطانة، منير المقنن، حسين السافي، معز جلاب، أحمد بوسعايدي، وجدي الخياري، عز الدين الكيلاني، ياسر بن بلقاسم، وسام بن فرج، عبد القادر بوشناق، وائل الهاتفي.
الممرن: عبد المناف التركي، مساعد: كمال الشمخ، ممرن الحراس: الصادق أيوب، الملك: فاخر حمودة، المرافق: لطفي بوشناق، رئيس الفرع: حسن بوشناق.
رئيس الجمعية: حافظ السبع، نائب الرئيس: أحمد خواجة، الكاتب العام: علي الزواري، أمين المال: محمد مصدق.

الهادي الهلالي
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