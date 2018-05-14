إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا

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أعلنت السلطات في إندونيسيا، أن عائلة كاملة تتكون من 5 أفراد، بينهم طفل، هي من نفذت الهجوم الانتحاري الذي استهدف اليوم الاثنين 14 ماي 2018، مبنى للشرطة بسورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا.
وأسفر الإنفجار، عن سقوط 10 جرحى، بعد يوم واحد فقط من هجمات إنتحارية على كنائس في نفس المدينة، نفذتها أسرة أخرى وأوقعت مالا يقل عن 13 قتيلا.
وأفاد قائد الشرطة الوطنية، تيتو كارنافيان، "كان هناك أسرة كاملة تتكون من 5 أشخاص على متن دراجتين ناريتين أحدهم طفل صغير'' ، مضيفا أن ''فتاة في الثامنة من عمرها نجت من التفجير وتم نقلها إلى المستشفى بينما قتل والداها وشقيقاها''.
وللتذكير، فقد نفذت عائلة تنكون من 6 أفراد، أمس، سلسلة هجمات انتحارية استهدفت 3 كنائس في سورابايا خلال قداس الأحد ، قتل خلالها ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب 40 آخرون.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت 3 كنائس في جزيرة جاوة الإندونيسية.
أعلنت السلطات في إندونيسيا، أن عائلة كاملة تتكون من 5 أفراد، بينهم طفل، هي من نفذت الهجوم الانتحاري الذي استهدف اليوم الاثنين 14 ماي 2018، مبنى للشرطة بسورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا.
وأسفر الإنفجار، عن سقوط 10 جرحى، بعد يوم واحد فقط من هجمات إنتحارية على كنائس في نفس المدينة، نفذتها أسرة أخرى وأوقعت مالا يقل عن 13 قتيلا.
وأفاد قائد الشرطة الوطنية، تيتو كارنافيان، "كان هناك أسرة كاملة تتكون من 5 أشخاص على متن دراجتين ناريتين أحدهم طفل صغير'' ، مضيفا أن ''فتاة في الثامنة من عمرها نجت من التفجير وتم نقلها إلى المستشفى بينما قتل والداها وشقيقاها''.
وللتذكير، فقد نفذت عائلة تنكون من 6 أفراد، أمس، سلسلة هجمات انتحارية استهدفت 3 كنائس في سورابايا خلال قداس الأحد ، قتل خلالها ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب 40 آخرون.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت 3 كنائس في جزيرة جاوة الإندونيسية.
-
09:45أمطار منتظرة على المناطق الغربية بعد الظهر
14 ماي 2018
-
09:32إنفجار بمبنى للشرطة في إندونيسيا
14 ماي 2018
-
-
08:54الصين تصنع أضخم طائرة برمائية في العالم
14 ماي 2018
-
08:51جلمة: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
14 ماي 2018
-
08:43اليوم.. نقل السفارة الأمريكية للقدس
14 ماي 2018
-
08:40ليبيا تعيد جثث 20 قبطيا مصريا ذبحهم "داعش" الإرهابي
14 ماي 2018
-
23:59جوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي
13 ماي 2018
-
23:41تعليق التحركات الاحتجاجية في الستاغ
13 ماي 2018
-
23:20قتلى ومفقودون بانهيار جسر في باكستان
13 ماي 2018
-
23:11مقتل نحو 40 شخصا في عواصف اجتاحت شمالي الهند
13 ماي 2018
-
23:06الزواغي: الموسم الحالي للنجم فاشل على جميع المستويات
13 ماي 2018
-
22:40وفد وزاري يؤدي زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية
13 ماي 2018
-
22:06لاعبو الافريقي يزورون منزل الفقيد عمر العبيدي ويهدون عائلته لقب الكأس
13 ماي 2018
-
22:00دورة روما - مالك الجزيري الى الجدول النهائي
13 ماي 2018
-
21:45سفارة السعودية تفوز ببطولة الاخوة العربية الدبلوماسية
13 ماي 2018
-
-
20:29شاهد.. "فيديو كليب" يلخص تتويج النادي الإفريقي بكأس تونس 2018
13 ماي 2018
-
20:13وزير الشؤون الدينية يؤكد دور الكتاتيب في التصدي للإرهاب
13 ماي 2018
-
19:58سليم الرياحي مهنئا لاعبي الإفريقي:"برافو أبنائي.. أحسنتم يا أبطال"
13 ماي 2018