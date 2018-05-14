برق بني حسان .. حلم الصعود مازال قائما

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باختتامه لسباق بطولة الرابطة الجهوية بالمنستير في المرتبة الثانية وراء نهضة جمال بطلة الموسم يكون فريق بني حسان قد ظفر بتذكرة المنافسة على الصعود الى مجموعة المستوى الثاني لقسم الرابطة الثالثة التي ستشارك فيها في المرحلة الاولى الفرق المحرزة على افضل معدل لخطي الهجوم والدفاع في مرحلة الذهاب الممثلة لـ 12 رابطة وتجدر الاشارة الى ان فريق بني حسان قد بلغ حصاده في اعقاب هذا الموسم54 نقطة متولدةعن 16 انتصارا مع 6 تعادلات وهزيمتين وقد سجل خطه الامامي63 هدفا واهتزت شباكه في 22 مناسبة اما بالنسبة لمرحلة الذهاب فقد بلغ رصيد خطه الامامي 38 هدفا مقابل تسجيل المنافسين ل15 هدفا وهذا ما يعني ان رصيده في تلك المرحلة ايجابي بزائد 23 هدفا.
باختتامه لسباق بطولة الرابطة الجهوية بالمنستير في المرتبة الثانية وراء نهضة جمال بطلة الموسم يكون فريق بني حسان قد ظفر بتذكرة المنافسة على الصعود الى مجموعة المستوى الثاني لقسم الرابطة الثالثة التي ستشارك فيها في المرحلة الاولى الفرق المحرزة على افضل معدل لخطي الهجوم والدفاع في مرحلة الذهاب الممثلة لـ 12 رابطة وتجدر الاشارة الى ان فريق بني حسان قد بلغ حصاده في اعقاب هذا الموسم54 نقطة متولدةعن 16 انتصارا مع 6 تعادلات وهزيمتين وقد سجل خطه الامامي63 هدفا واهتزت شباكه في 22 مناسبة اما بالنسبة لمرحلة الذهاب فقد بلغ رصيد خطه الامامي 38 هدفا مقابل تسجيل المنافسين ل15 هدفا وهذا ما يعني ان رصيده في تلك المرحلة ايجابي بزائد 23 هدفا.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018