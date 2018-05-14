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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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برق بني حسان .. حلم الصعود مازال قائما
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كرة القدم
برق بني حسان .. حلم الصعود مازال قائما
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

باختتامه لسباق بطولة الرابطة الجهوية بالمنستير في المرتبة الثانية وراء نهضة جمال  بطلة الموسم يكون فريق بني حسان قد ظفر بتذكرة المنافسة على الصعود الى مجموعة المستوى الثاني لقسم الرابطة الثالثة التي ستشارك فيها في المرحلة الاولى الفرق المحرزة  على افضل معدل لخطي الهجوم والدفاع في مرحلة الذهاب الممثلة لـ 12 رابطة  وتجدر الاشارة الى ان فريق بني حسان  قد بلغ حصاده في اعقاب هذا الموسم54 نقطة متولدةعن 16 انتصارا مع 6 تعادلات وهزيمتين وقد سجل خطه الامامي63 هدفا واهتزت شباكه في 22 مناسبة اما بالنسبة لمرحلة الذهاب فقد بلغ رصيد خطه الامامي 38 هدفا  مقابل تسجيل المنافسين ل15 هدفا وهذا ما يعني ان رصيده في تلك المرحلة ايجابي بزائد 23 هدفا.

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كرة القدم
برق بني حسان .. حلم الصعود مازال قائما
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

باختتامه لسباق بطولة الرابطة الجهوية بالمنستير في المرتبة الثانية وراء نهضة جمال  بطلة الموسم يكون فريق بني حسان قد ظفر بتذكرة المنافسة على الصعود الى مجموعة المستوى الثاني لقسم الرابطة الثالثة التي ستشارك فيها في المرحلة الاولى الفرق المحرزة  على افضل معدل لخطي الهجوم والدفاع في مرحلة الذهاب الممثلة لـ 12 رابطة  وتجدر الاشارة الى ان فريق بني حسان  قد بلغ حصاده في اعقاب هذا الموسم54 نقطة متولدةعن 16 انتصارا مع 6 تعادلات وهزيمتين وقد سجل خطه الامامي63 هدفا واهتزت شباكه في 22 مناسبة اما بالنسبة لمرحلة الذهاب فقد بلغ رصيد خطه الامامي 38 هدفا  مقابل تسجيل المنافسين ل15 هدفا وهذا ما يعني ان رصيده في تلك المرحلة ايجابي بزائد 23 هدفا.

جقيريم
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عامر البحري يستقيل ويقول لـ «الشروق» .. وَهبت عمري للترجي ودوام الحال من المحال
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد عقود طويلة من «النّضال» والعمل بـ»مريول» الترجي قرّر «قيدوم» المسؤولين الرياضيين في مركب المرحوم حسّان...
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استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
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يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...
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حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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