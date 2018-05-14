نهضة جمال .. أرقام قياسية للأداني والأصاغر

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حقق فريقا الاداني والاصاغر عد ة ارقام قياسية في سباق بطولتي صنفيهما لهذا الموسم قبل اختتامه بجولة وحيدة فالى جانب تاكدهما من الترشح عن جدارة للدورة الرباعية المؤدية للتويج بلقب البطولة لكل منهما فقد تضمنت الارقام غير المسبوقة بالنسبة لفريق الاداني نجاح خطه الامامي في تسجيل 111 هدفا في 22 مقابلة ولم يعرف طعم الهزيمة ولو في مناسبة واحدة وهذا مقابل انتصاره في 20 مباراة مع تعادله في مقابلتين اما الخط الخلفي لابناء المدرب الجزائري محمد يحي فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات وبالنسبة لفريق الاضاغر الذي يشرف على حظوظه المدرب الشاب سنان بن عبد القادر فقد بلغ رصيده من الانتصارات 19 فوزا مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة اما الخط الامامي للفريق فقد سجل 80 هدفا مقابل قبول 23 هدفا في شباكه.
حقق فريقا الاداني والاصاغر عد ة ارقام قياسية في سباق بطولتي صنفيهما لهذا الموسم قبل اختتامه بجولة وحيدة فالى جانب تاكدهما من الترشح عن جدارة للدورة الرباعية المؤدية للتويج بلقب البطولة لكل منهما فقد تضمنت الارقام غير المسبوقة بالنسبة لفريق الاداني نجاح خطه الامامي في تسجيل 111 هدفا في 22 مقابلة ولم يعرف طعم الهزيمة ولو في مناسبة واحدة وهذا مقابل انتصاره في 20 مباراة مع تعادله في مقابلتين اما الخط الخلفي لابناء المدرب الجزائري محمد يحي فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات وبالنسبة لفريق الاضاغر الذي يشرف على حظوظه المدرب الشاب سنان بن عبد القادر فقد بلغ رصيده من الانتصارات 19 فوزا مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة اما الخط الامامي للفريق فقد سجل 80 هدفا مقابل قبول 23 هدفا في شباكه.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018