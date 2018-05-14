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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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نهضة جمال .. أرقام قياسية للأداني والأصاغر
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كرة القدم
نهضة جمال .. أرقام قياسية للأداني والأصاغر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

حقق  فريقا الاداني والاصاغر عد ة ارقام قياسية في سباق بطولتي صنفيهما لهذا الموسم قبل اختتامه بجولة وحيدة فالى جانب تاكدهما من الترشح عن جدارة للدورة الرباعية المؤدية للتويج بلقب البطولة لكل منهما فقد تضمنت الارقام غير المسبوقة بالنسبة لفريق الاداني نجاح خطه الامامي في تسجيل 111 هدفا في 22 مقابلة  ولم يعرف طعم الهزيمة ولو في مناسبة واحدة  وهذا مقابل انتصاره في 20 مباراة مع تعادله في مقابلتين اما الخط الخلفي لابناء المدرب الجزائري محمد يحي فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات وبالنسبة لفريق الاضاغر الذي يشرف على حظوظه المدرب الشاب  سنان بن عبد القادر فقد بلغ رصيده من الانتصارات 19 فوزا مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة اما الخط الامامي  للفريق فقد سجل 80 هدفا مقابل قبول 23 هدفا في شباكه.

جقيريم
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كرة القدم
نهضة جمال .. أرقام قياسية للأداني والأصاغر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

حقق  فريقا الاداني والاصاغر عد ة ارقام قياسية في سباق بطولتي صنفيهما لهذا الموسم قبل اختتامه بجولة وحيدة فالى جانب تاكدهما من الترشح عن جدارة للدورة الرباعية المؤدية للتويج بلقب البطولة لكل منهما فقد تضمنت الارقام غير المسبوقة بالنسبة لفريق الاداني نجاح خطه الامامي في تسجيل 111 هدفا في 22 مقابلة  ولم يعرف طعم الهزيمة ولو في مناسبة واحدة  وهذا مقابل انتصاره في 20 مباراة مع تعادله في مقابلتين اما الخط الخلفي لابناء المدرب الجزائري محمد يحي فقد اهتزت شباكه في 10 مناسبات وبالنسبة لفريق الاضاغر الذي يشرف على حظوظه المدرب الشاب  سنان بن عبد القادر فقد بلغ رصيده من الانتصارات 19 فوزا مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة اما الخط الامامي  للفريق فقد سجل 80 هدفا مقابل قبول 23 هدفا في شباكه.

جقيريم
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14 ماي 2018 السّاعة 21:00
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استعدادا لمباراة الغد .. الترجي يستقطب الجمهور لاكتساح «تاونشيب»
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل الترجي تحضيراته للموعد القاري المُرتقب أمام «تاونشيب» البوتسواني وذلك يوم غد في رادس لحساب الجولة...
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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