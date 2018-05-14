الأسد الرياضي بقصيبة سوسة.. «أشبال»الأسد متألّقون

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عكس صنف الأكابر تألقت وبوضوح هذا الموسم الأصناف الصغرى للأسد الرياضي بقصيبة سوسة الذين كانوا في المستوى وشرفوا مدينة القصيبة حيث بلغ الأداني مع مدربهم الممتاز حمدي الحويجي الدور السادس عشر وانسحبوا خلاله ضد الترجي الرياضي. أما الأواسط فكانوا أكثر من رائعين حيث بلغوا الدور ربع نهائي وانسحبوا ضد الأولمبي للنقل بهدف يتيم جاء في وقت قاتل بعد أن أهدروا ضربة جزاء وقبل ذلك أزاحوا النادي الرياضي الصفاقسي في الدور السادس عشر والذي كان معززا بكل لاعبيه بما فيهم لاعبي المنتخب الوطني أما في البطولة فحازوا على بطولة مجموعتهم وتنتظرهم مباراتين فاصلتين للفوز ببطولة الرابطة .للاشارة فإن نفس لاعبي الأواسط كانوا في صنف الأصاغر في الموسم الماضي وهم الحارس سيف الدين الزاوي- أسامة الدلالي - على العرعاري - خليل العبيدي - حمزة الراقوبي - حمودة الطرابلسي - ياسين تشيشة - راغب الضاهري - كريم ليمام - مالك قعلول - نور الورديان ورمزي وأشرف العيني.
بقي أن نشير إلى أن تألق هؤلاء الصغار يعود الى السياسة المنتهجة للهيئة المديرة في العناية والإهتمام بالصغارمنذ تولي الرئيس الحالي لطفي رمضان الإشراف على الفريق ودون أن ننسى الدعم الذي وجده هؤلاء من الأولياء والأحباء على حد السواء.
عكس صنف الأكابر تألقت وبوضوح هذا الموسم الأصناف الصغرى للأسد الرياضي بقصيبة سوسة الذين كانوا في المستوى وشرفوا مدينة القصيبة حيث بلغ الأداني مع مدربهم الممتاز حمدي الحويجي الدور السادس عشر وانسحبوا خلاله ضد الترجي الرياضي. أما الأواسط فكانوا أكثر من رائعين حيث بلغوا الدور ربع نهائي وانسحبوا ضد الأولمبي للنقل بهدف يتيم جاء في وقت قاتل بعد أن أهدروا ضربة جزاء وقبل ذلك أزاحوا النادي الرياضي الصفاقسي في الدور السادس عشر والذي كان معززا بكل لاعبيه بما فيهم لاعبي المنتخب الوطني أما في البطولة فحازوا على بطولة مجموعتهم وتنتظرهم مباراتين فاصلتين للفوز ببطولة الرابطة .للاشارة فإن نفس لاعبي الأواسط كانوا في صنف الأصاغر في الموسم الماضي وهم الحارس سيف الدين الزاوي- أسامة الدلالي - على العرعاري - خليل العبيدي - حمزة الراقوبي - حمودة الطرابلسي - ياسين تشيشة - راغب الضاهري - كريم ليمام - مالك قعلول - نور الورديان ورمزي وأشرف العيني.
بقي أن نشير إلى أن تألق هؤلاء الصغار يعود الى السياسة المنتهجة للهيئة المديرة في العناية والإهتمام بالصغارمنذ تولي الرئيس الحالي لطفي رمضان الإشراف على الفريق ودون أن ننسى الدعم الذي وجده هؤلاء من الأولياء والأحباء على حد السواء.
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-
-
-
-
18:07عباس: السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية في القدس
14 ماي 2018
-
11:15بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال وآلاف الجرحى
14 ماي 2018
-
17:47وزارتا الشؤون الثقافية و الشؤون الدينية تنعيان الدكتور كمال عمران
14 ماي 2018
-
17:29وزير التربية: هذا جديد الامتحانات الوطنية
14 ماي 2018
-
17:09إيقاف أربعة مفتش عنهم بصيادة
14 ماي 2018
-
16:48وعد باريسي يمنع رحيل نيمار
14 ماي 2018
-
-
16:05بنزرت: القبض على شخص من أجل الإبتزاز
14 ماي 2018