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يوم الاثنين 14 ماي 2018
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الأسد الرياضي بقصيبة سوسة.. «أشبال»الأسد متألّقون
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كرة القدم
الأسد الرياضي بقصيبة سوسة.. «أشبال»الأسد متألّقون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

عكس صنف الأكابر تألقت وبوضوح هذا الموسم الأصناف الصغرى للأسد الرياضي بقصيبة سوسة الذين كانوا في المستوى وشرفوا مدينة القصيبة حيث بلغ الأداني مع مدربهم الممتاز حمدي الحويجي الدور السادس عشر وانسحبوا خلاله ضد الترجي الرياضي. أما الأواسط فكانوا أكثر من رائعين حيث بلغوا الدور ربع نهائي وانسحبوا ضد الأولمبي للنقل بهدف يتيم جاء في وقت قاتل بعد أن أهدروا ضربة جزاء وقبل ذلك أزاحوا النادي الرياضي الصفاقسي في الدور السادس عشر والذي كان معززا بكل لاعبيه بما فيهم لاعبي المنتخب الوطني أما في البطولة فحازوا على بطولة مجموعتهم وتنتظرهم مباراتين فاصلتين للفوز ببطولة الرابطة .للاشارة فإن نفس لاعبي الأواسط كانوا في صنف الأصاغر في الموسم الماضي وهم الحارس سيف الدين الزاوي- أسامة الدلالي - على العرعاري - خليل العبيدي - حمزة الراقوبي - حمودة الطرابلسي - ياسين تشيشة - راغب الضاهري - كريم ليمام - مالك قعلول - نور الورديان ورمزي وأشرف العيني.

بقي أن نشير إلى أن تألق هؤلاء الصغار يعود الى السياسة المنتهجة للهيئة المديرة في العناية والإهتمام بالصغارمنذ تولي الرئيس الحالي لطفي رمضان الإشراف على الفريق ودون أن ننسى الدعم الذي وجده هؤلاء من الأولياء والأحباء على حد السواء.

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كرة القدم
الأسد الرياضي بقصيبة سوسة.. «أشبال»الأسد متألّقون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ماي 2018

عكس صنف الأكابر تألقت وبوضوح هذا الموسم الأصناف الصغرى للأسد الرياضي بقصيبة سوسة الذين كانوا في المستوى وشرفوا مدينة القصيبة حيث بلغ الأداني مع مدربهم الممتاز حمدي الحويجي الدور السادس عشر وانسحبوا خلاله ضد الترجي الرياضي. أما الأواسط فكانوا أكثر من رائعين حيث بلغوا الدور ربع نهائي وانسحبوا ضد الأولمبي للنقل بهدف يتيم جاء في وقت قاتل بعد أن أهدروا ضربة جزاء وقبل ذلك أزاحوا النادي الرياضي الصفاقسي في الدور السادس عشر والذي كان معززا بكل لاعبيه بما فيهم لاعبي المنتخب الوطني أما في البطولة فحازوا على بطولة مجموعتهم وتنتظرهم مباراتين فاصلتين للفوز ببطولة الرابطة .للاشارة فإن نفس لاعبي الأواسط كانوا في صنف الأصاغر في الموسم الماضي وهم الحارس سيف الدين الزاوي- أسامة الدلالي - على العرعاري - خليل العبيدي - حمزة الراقوبي - حمودة الطرابلسي - ياسين تشيشة - راغب الضاهري - كريم ليمام - مالك قعلول - نور الورديان ورمزي وأشرف العيني.

بقي أن نشير إلى أن تألق هؤلاء الصغار يعود الى السياسة المنتهجة للهيئة المديرة في العناية والإهتمام بالصغارمنذ تولي الرئيس الحالي لطفي رمضان الإشراف على الفريق ودون أن ننسى الدعم الذي وجده هؤلاء من الأولياء والأحباء على حد السواء.

محمدالظويهري
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